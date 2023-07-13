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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتم بدقة والنتيجة أوائل أغسطس

رضا حجازي
رضا حجازي

قام اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة لمركز التصحيح الرئيسي الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

وخلال زيارته ، تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف الإجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  وكذلك عمليات المراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الشهر القادم”.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

جدير بالذكر أنه ، فى إطار ختام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه قد تم وضع العديد من الآليات التى تحد من هذه العمليات،  ولم يحدث أى عملية تسريب هذا العام خلال مدة الامتحانات، بل حالات تداول لامتحانات أعوام سابقة، كما تم ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على الفور، وتم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا  الشكر لكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

كما وجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، وجميع مديرى المديريات والعاملين بغرف العمليات فى جميع المحافظات، لجهودهم وحسن إدارتهم والتزامهم بتطبيق التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وأضاف الوزير أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

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