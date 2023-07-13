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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل الآن طلاب الثانوية العامة 2023 عن  موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر  ، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب المدارس الثانوية العامة العادية ومدارس المكفوفين اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر سيكون بعد إنتهاء اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع كنترولات الثانوية العامة 2023 .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر ، لن يأتي قبل مرور أسبوعين من إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر لطلاب المدارس الثانوية العامة العادية و مدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

 موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. توقعات بإعلانها نهاية يوليو

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر من المتوقع أن يكون نهاية شهر يوليو 2023 أو أول أغسطس على أقصى تقدير .

وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حتى هذه اللحظة لم تعلن بشكل رسمي عن  موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر ، مشدداً على أنه من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريبا بيانا رسميا لإعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. انتظروا بيان رسمي

وناشد المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد جميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، بعدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة وغير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

وقال المصدر : ترقبوا إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر ، على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، مشدداً على أن  موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر الذي ستنشره الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك سيكون هو الموعد الوحيد الصحيح والأكيد بعيدا عن اجتهادات رواد السوشيال ميديا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر يمكن ترقب ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

وسوف يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe 

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