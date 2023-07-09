عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف تفاصيلها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر انتهاؤها يوم 13 يوليو 2023 ، والاستعداد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي هذا الصدد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023  وفي نهاية اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم تطبيق نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الطلاب الذين يكونون على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة).

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سيتم إضافة درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حتى 10%؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة).

تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أي قرار رسمي بتغيير نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.

ومن المقرر أن ينتهي رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

أكدت كنترولات الثانوية العامة 2023 أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من المخطط أن يكون بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

في حمام لجنة بالزقازيق ..التعليم تكشف تفاصيل تصوير امتحان التفاضل

مراقبينك.. قرار صادم من التعليم ضد أي طالب يعترف بالغش على "فيسبوك"‏

لجنة خاصة| تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة “الغشاشين”

بعد تداول الجيولوجيا| شاومينج: باقي علم النفس والتفاضل حد يصور ويبعت

وأشارت كنترولات الثانوية العامة 2023 ، إلى أن هناك جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023.

جدير بالذكر أن  نتيجة الثانوية العامة 2023  لم يتم إعلان موعد ظهوها  بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 درجات الرأفة الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

تأخر وصول الأسئلة بالمنوفية.. وضبط 4 حالات غش|أبرز أحداث امتحانات الثانوية اليوم

وزير التعليم يشيد بانتظام وانضباط امتحانات الثانوية العامة في سوهاج

في حمام لجنة بالزقازيق ..التعليم تكشف تفاصيل تصوير امتحان التفاضل

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

الامتحان جنب بلاعة حمام| صورة مثيرة للجدل لتفاضل الثانوية العامة.. والتعليم تحقق

مراقبينك.. قرار صادم من التعليم ضد أي طالب يعترف بالغش على "فيسبوك"‏

تداول أسئلة وإجابات امتحان علم نفس الثانوية العامة على جروبات الغش بتليجرام

لجنة خاصة| تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن طلاب الثانوية العامة “الغشاشين”

ترشيحاتنا

تكافل وكرامة.. التضامن الإجتماعي: نقدم دعم كامل للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيها

بيان عاجل من أردوغان بشأن حرق المصحف والإعتداء علي الإسلام

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف أخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ