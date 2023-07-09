درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف تفاصيلها

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر انتهاؤها يوم 13 يوليو 2023 ، والاستعداد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي هذا الصدد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وفي نهاية اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم تطبيق نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الطلاب الذين يكونون على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة).

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سيتم إضافة درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حتى 10%؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة).

وأضاف المصدر، أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أي قرار رسمي بتغيير نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.

ومن المقرر أن ينتهي رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت كنترولات الثانوية العامة 2023 أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من المخطط أن يكون بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأشارت كنترولات الثانوية العامة 2023 ، إلى أن هناك جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023.

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 لم يتم إعلان موعد ظهوها بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.