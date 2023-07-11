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تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023| بشرى سارة بشأن درجات الطلاب.. ومفاجأة في الكيمياء

رضا حجازي
رضا حجازي

يقدم موقع “صدى البلد” تغطية يومية لآخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 ، التي ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بفارغ الصبر.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. درجات الامتحانات التي أداها الطلاب

في إطار متابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023.. أكد مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة 2023 بوزارة التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 التي أداها الطلاب في الأيام الماضية، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح وإرتفاع عدد الحاصلين على الدرجات النهائية.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال التصحيح، تؤكد أن الطلاب سيجدوا أنفسهم حاصلين على درجات مشرفة، على عكس كل الشكاوى التي كان يتم تداولها على السوشيال ميديا بعد كل امتحان.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

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بشرى سارة من المصححين قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

وبمناسبة قلق الطلاب من نتيجة الثانوية العامة 2023، أكد المصححون العاملون في كنترولات الثانوية العامة 2023، أن التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 سينصف جميع الطلاب ويعطي لكل طالب حقه كاملا بدون أي أخطاء.

وقال المصححون إن التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 يتميز بالدقة، مشددين على أن الجميع يعملون بتركيز شديد فى التصحيح لضمان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بلا أخطاء.

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023.. ماذا أعلن وزير التعليم بشأن التصحيح؟

قبل  نتيجة الثانوية العامة 2023 وأثناء عمليات التصحيح، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، أنه يطمئن جميع الطلاب بأنه يتم اتباع الإجراءات الصحيحة فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، في تصريحات له قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، أيضا أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بالنسبة للأسئلة المقالية، تتم على التابلت من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، إن الهدف من تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر التابلت، هو حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه كاملاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية، وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.
 

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نتيجة الثانوية العامة 2023.. بشرى سارة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء 

يشعر معظم طلاب الثانوية العامة 2023 من درجاتهم في امتحان الكيمياء 2023 عند ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

وفي هذا الإطار، علم موقع “صدى البلد” أن أعمال تصحيح امتحان الكيمياء 2023 انتهت في كنترولات الثانوية العامة 2023، ذلك الامتحان الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا بعد أن شكا الجميع من صعوبته وتعقيده.

وأعلنت كنترولات الثانوية العامة 2023 أن عددا من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في امتحان الكيمياء 2023.

وقال مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة 2023، إن آلاف الطلاب حصلوا على 95% فأكثر في امتحان الكيمياء 2023.

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