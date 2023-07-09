جابها من البيت|مراقب ثانوية عامة ينقذ طالبة "راحت عليها نومة" بامتحان الجيولوجيا

موقف إنساني قام به اليوم أحد المراقبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال امتحان الجيولوجيا الذي أداه طلاب شعبة علمي علوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

قال أسامة عثمان - مراقب لجنة ثانوية عامة عبر حسابه على فيس بوك : النهاردة الساعة جات 9 وربع وأنا بمر علي اللجان ، فوجئت ان فيه بنت ماجاتش امتحان الجيولوجيا ، وانا عارف ان هي بتحضر، فسألت على رقمها طبعا محدش معاه موبايل، واللجنة بتاعتي في بلد ريفي يعني عائلات ، فسألت هي بنت مين ، وخرجت جري ومعايا احد العمال عشان يدلني على بيتها الساعه كانت 9 وتلت ، بخبط جامد ع الباب ، البيت كله كان نايم بمن فيهم البنت ، وبدأت حالة من الصويت والانهيار ، فطلبت من البنت بسرعة تلبس اسدال وطلبت من العامل يجيب ادواتها وأخدتها على اللجنة في تمام التاسعة والنصف إلا ثلاث دقائق ، والحمد لله حضرت الامتحان.

منشور مراقب الثانوية العامة 2023

وتفاعل عدد من الطلاب مع منشور مراقب الثانوية العامة المذكور ، حيث قال أحمد أبو الغيط : أب مش مدرس والله الواحد له الشرف اقسم بالله إنه اتعرف على اب لينا مش مجرد مدرس. وقال عبد الهادي مصطفى إنه قلب الأب والمعلم الذي تعلم الأصول والأخلاق في زمن ضاعت فيه المبادئ.

وقالت آية احمد : حقيقي يا مستر الواحد مشافش حد زي حضرتك كنت نعم الاب حقيقي ربنا يجازيك كل خير ويراضي قلبك ويرزقك من حيث لا تحتسب.

وأضافت لبنى بدر : هو ده الفرق التعليم مش اكل عيش وتجارة .. التعليم تربية ورسالة قبل ما تكون مهنة.

وقالت رضوى محمد : مفيش اطيب وأجدع منك والله يا مستر ربنا يباركلك و يردلك الخير دائما يارب.

تصوير امتحان التفاضل بجوار بلاعة

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا بشأن تفاصيل واقعة تصوير امتحان التفاضل للثانوية العامة بجوار بالوعة حمام.

وذكرت أنه في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من اسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

ووجه الدكتور رضا حجازي فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.

وأثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، بعد أن ظهرت بين الصور التي تم تداولها لـ امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم، الأحد، بعد توزيع الامتحان في اللجان، صور تم التقاطها بجوار بالوعة.