عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جابها من البيت|مراقب ثانوية عامة ينقذ طالبة "راحت عليها نومة" بامتحان الجيولوجيا

منشور مراقب الثانوية
منشور مراقب الثانوية العامة 2023

موقف إنساني قام به اليوم أحد المراقبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال امتحان الجيولوجيا الذي أداه طلاب شعبة علمي علوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

قال أسامة عثمان - مراقب لجنة ثانوية عامة عبر حسابه على فيس بوك : النهاردة الساعة جات 9 وربع وأنا بمر علي اللجان ، فوجئت ان فيه بنت ماجاتش امتحان الجيولوجيا ، وانا عارف ان هي بتحضر،  فسألت على رقمها طبعا محدش معاه موبايل،  واللجنة بتاعتي في بلد ريفي يعني عائلات ، فسألت هي بنت مين ، وخرجت جري ومعايا احد العمال عشان يدلني على بيتها الساعه كانت 9 وتلت ، بخبط جامد ع الباب ، البيت كله كان نايم بمن فيهم البنت ، وبدأت حالة من الصويت والانهيار ، فطلبت من البنت بسرعة تلبس اسدال  وطلبت من العامل يجيب ادواتها وأخدتها على اللجنة في تمام التاسعة والنصف إلا ثلاث دقائق ، والحمد لله حضرت الامتحان. 

منشور مراقب الثانوية العامة 2023

وتفاعل عدد من الطلاب مع منشور مراقب الثانوية العامة المذكور ، حيث قال أحمد أبو الغيط : أب مش مدرس والله الواحد له الشرف اقسم بالله إنه اتعرف على اب لينا مش مجرد مدرس. وقال عبد الهادي مصطفى إنه قلب الأب والمعلم الذي تعلم الأصول والأخلاق في زمن ضاعت فيه المبادئ.

وقالت آية احمد : حقيقي يا مستر الواحد مشافش حد زي حضرتك كنت نعم الاب حقيقي ربنا يجازيك كل خير ويراضي قلبك ويرزقك من حيث لا تحتسب.

وأضافت لبنى بدر : هو ده الفرق التعليم مش اكل عيش وتجارة .. التعليم تربية ورسالة قبل ما تكون مهنة.

وقالت رضوى محمد : مفيش اطيب وأجدع منك والله يا مستر ربنا يباركلك و يردلك الخير دائما يارب.

تصوير امتحان التفاضل بجوار بلاعة

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا بشأن تفاصيل واقعة تصوير امتحان التفاضل للثانوية العامة بجوار بالوعة حمام.

وذكرت أنه في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من اسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

ووجه الدكتور رضا حجازي فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة  رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.

وأثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، بعد أن ظهرت بين الصور التي تم تداولها لـ امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم، الأحد، بعد توزيع الامتحان في اللجان، صور تم التقاطها بجوار بالوعة. 

امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ