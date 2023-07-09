نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم أم برقم الجلوس هذا العام؟| التعليم تجيب

تساءل طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم عن نظام إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم أم برقم الجلوس هذا العام ؟

ومن جانبها .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا جديد في نظام إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالإسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وكانت قد ظهرت رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس العام الماضي على اللينك التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتي يمكن الوصول لها من خلال الضغط على :

https://emis.gov.eg/

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

علم موقع صدى البلد أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تنتهي رسميا يوم 13 يوليو 2023 ، ثم يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مرور اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث يمكن للطلاب بدء ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023 في أواخر يوليو أو في الاسبوع الاول من أغسطس على أقصى تقدير .

كيفية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات وليس بالتقديرات ، حيث يجد الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 درجاته في جميع المواد الاساسية و المواد غير الاساسية و المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

سيتم إضافة درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حتى 10%؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة).

و حتى هذه اللحظة لم يصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أي قرار رسمي بتغيير نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.