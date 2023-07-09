نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم أم برقم الجلوس هذا العام؟| التعليم تجيب

تساءل طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم عن نظام إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم أم برقم الجلوس هذا العام ؟
ومن جانبها .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا جديد في نظام إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالإسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023
سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
وكانت قد ظهرت رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس العام الماضي على اللينك التالي :
ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتي يمكن الوصول لها من خلال الضغط على :
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023
علم موقع صدى البلد أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تنتهي رسميا يوم 13 يوليو 2023 ، ثم يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مرور اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .
حيث يمكن للطلاب بدء ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023 في أواخر يوليو أو في الاسبوع الاول من أغسطس على أقصى تقدير .
كيفية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023
تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات وليس بالتقديرات ، حيث يجد الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 درجاته في جميع المواد الاساسية و المواد غير الاساسية و المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت
درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023
سيتم إضافة درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حتى 10% من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة).
و حتى هذه اللحظة لم يصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أي قرار رسمي بتغيير نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.