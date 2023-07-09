مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

تواصل موقع صدى البلد مع أسامة عثمان - مراقب دور في لجنة ثانوية عامة بمدرسة منشآة القناطر بمحافظة الجيزة ، بعد أن انتشرت على فيس بوك قصة انقاذه لطالبة ثانوية عامة “راحت عليها نومة” في امتحان الجيولوجيا اليوم .

حيث قال أسامة عثمان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : ما حدث هو أنني عندما كنت أمر على اللجان ، فوجئت أن الطالبة حبيبة لم تأتي امتحان الجيولوجيا رغم توزيع الورق في التاسعة صباحا ورغم إلتزامها بجميع الامتحانات ، وعندما سألت زميلاتها عن اي وسيلة تواصل معها علمت أنها تسكن بجوار المدرسة المنعقد بها لجنة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بها .

وأضاف أسامة عثمان لصدى البلد : على الفور توجهت لرئيس اللجنة وشرحت له الموقف ، فتحمس جدا لمحاولة ارسال عامل من المدرسة للذهاب الى منزل الطالبة لمحاولة انقاذها لتدخل الامتحان قبل فوات الاوان.

وأوضح أسامة عثمان : أنه بالفعل أمر رئيس اللجنة بإرسال احد العمال والتوجه فورا لمنزل الطالبة المجاور للمدرسة ، و بالفعل فوجئنا ان الطالبة واهلها “راحت عليهم نومة وقاموا مفزوعين" ، وتم اقناع الطالبة بأن تتحرك سريعا لآداء امتحان الجيولوجيا قبل فوات الاوان ، وبالفعل وصلت حبيبة للجنة في تمام التاسعة والنصف الا 3 دقائق ، وكانت في حالة انهيار من “الخضة والرعب”

وأضاف أسامة عثمان : حاولت بكل الطرق أن أهدئ الطالبة حبيبة بعد دخولها اللجنة واطمئنها ان زملاءها يؤكدون ان امتحان الجيولوجيا سهل وانها ستنجح في حل الامتحان بكل سهولة لو بدأت ، وبالفعل هدأت الطالبة حبيبة ونجحت في اداء الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد “لانه كان سهل”

واستكمل أسامة عثمان : لم أقابل حبيبة بعد انتهاء الامتحان لإني كنت أنهي مهام عملي كمراقب دور في اللجنة ، وكان كل تركيزي في عملي فقط

وقال أسامة عثمان : ما فعلته اليوم مع حبيبة لم يكن ابدا هدفه “الشو الاعلامي او المنظرة” ولكن كان الدافع الوحيد انني “تخيلت ابنتي مكان حبيبة وتخيلت كسرة قبل حبيبة واهلها لو الامتحان ضاع عليها”

وأضاف أسامة عثمان : تعمدت كتابة قصة حبيبة على حسابي على فيس بوك ليس بهدف “مدح نفسي” ولكن بهدف ان اوجه رسالة لكل اولياء الامور ليتعلموا من هذا الموقف ، فلابد للاهالي ان ينصحوا ابناءهم بعدم “التطبيق قبل الامتحان” والتأكيد على تشجيع الطلاب على ان يأخذوا قسط كافي من النوم ليلة الامتحان ، على أن يتحمل الاهالي مسئولية ايقاظ ابنائهم قبل وقت كافي من الامتحان .

مراقب ينقذ طالبة ثانوية عامة “راحت عليها نومة” في امتحان الجيولوجيا

كان قد كتب أسامة عثمان - مراقب دور في لجنة ثانوية عامة بمحافظة الجيزة ، عبر حسابه على فيس بوك : النهاردة الساعة جات 9 وربع وأنا بمر علي اللجان ، فوجئت ان فيه بنت ماجاتش امتحان الجيولوجيا ، وانا عارف ان هي بتحضر، فسألت على رقمها طبعا محدش معاه موبايل، واللجنة بتاعتي في بلد ريفي يعني عائلات ، فسألت هي بنت مين ، وخرجت جري ومعايا احد العمال عشان يدلني على بيتها الساعه كانت 9 وتلت ، بخبط جامد ع الباب ، البيت كله كان نايم بمن فيهم البنت ، وبدأت حالة من الصويت والانهيار ، فطلبت من البنت بسرعة تلبس اسدال وطلبت من العامل يجيب ادواتها وأخدتها على اللجنة في تمام التاسعة والنصف إلا ثلاث دقائق ، والحمد لله حضرت الامتحان.

منشور مراقب الثانوية العامة 2023

وتفاعل عدد من الطلاب مع منشور مراقب الثانوية العامة المذكور ، حيث قال أحمد أبو الغيط : أب مش مدرس والله الواحد له الشرف اقسم بالله إنه اتعرف على اب لينا مش مجرد مدرس. وقال عبد الهادي مصطفى إنه قلب الأب والمعلم الذي تعلم الأصول والأخلاق في زمن ضاعت فيه المبادئ.

وقالت آية احمد : حقيقي يا مستر الواحد مشافش حد زي حضرتك كنت نعم الاب حقيقي ربنا يجازيك كل خير ويراضي قلبك ويرزقك من حيث لا تحتسب.

وأضافت لبنى بدر : هو ده الفرق التعليم مش اكل عيش وتجارة .. التعليم تربية ورسالة قبل ما تكون مهنة.

وقالت رضوى محمد : مفيش اطيب وأجدع منك والله يا مستر ربنا يباركلك و يردلك الخير دائما يارب.