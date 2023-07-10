اعتماد نتيجة برامج الجدارات بالمدارس الفنية .. وبرنامج علاجي للطلاب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية، بشأن اعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج الدراسية المبنية على الجدارات بكافة النوعيات “صناعي - زراعي - تجاري - فندقي” للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديريات التربية والتعليم ، بإخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج لطلاب صفوف النقل بكافة النوعيات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإخطار المدارس الفنية بتنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني (الدور الثاني) لطلاب الصفوف الثلاثة بجميع المدارس الفنية خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 11 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو، على أن يكون التقييم في الوحدة ككل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۲-۲۰۲۳م، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين ، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج الدراسية بكافة النوعيات لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل وبعد دراسة التقارير الواردة من السادة المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.