امتحانات الثانوية العامة 2023| طلاب علمي رياضة يمتحنون الديناميكا غدا

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة ، غدا الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 ، امتحان الديناميكا 2023 ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويؤدي غداً أيضاً ، طلاب الثانوية العامة 2023 ، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 ، رسميا يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت كنترولات الثانوية العامة 2023 أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من المخطط أن يكون بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأشارت كنترولات الثانوية العامة 2023 ، إلى أن هناك جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023.

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 لم يتم إعلان موعد ظهوها بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.