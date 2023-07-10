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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس| الوزارة تكشف لـ"صدى البلد"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد إنتشار خبر يزعم تحديد يوم 15 سبتمبر 2023 ليكون موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس .

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على حقيقة صدور قرار رسمي ينص على تحديد يوم 15 سبتمبر 2023 ليكون موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن كل ما يقال بشأن تحديد يوم 15 سبتمبر 2023 ليكون موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس ، هو كلام غير رسمي .

الخبر المتداول على فيس بوك

وقال المصدر : إنه حتى هذه اللحظة لم تقم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس .

وأضاف المصدر ، أن تحديد  موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس ، لن يتم قبل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي  الذي يتم على أساسه إعتماد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

بيان رسمي لإعلان موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بمجرد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والاستقرار بشكل نهائي على موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلاً للإعلان رسمياً عن موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب وأولياء الامور ، بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على فيس بوك ، بشأن موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس ، مشددة على ضرورة الإلتزام فقط بما يتم إعلانه بشأن موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العام الدراسي الماضي ، قد قررت تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022 ، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول من 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023 ، وبدأ الفصل الدراسي الثاني  من السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو

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