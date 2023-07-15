اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل أغسطس| التعليم : نعتمد على منصة إلكترونية قوية ودقيقة في التصحيح “وكل طالب هاياخد حقه” .. وحجازي: “اطمنوا الدرجات حلوة”

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل شهر أغسطس القادم”.

وتسير حاليا عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل منضبط بما يضمن منح كل طالب حقه بدون أي ظلم حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وتتم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بالكامل ، بدون أي تدخل بشري ، ولذا قامت الوزارة باستحداث نظام تظليل أرقام الجلوس ليتم قراءتها بشكل إلكتروني على أجهزة التصحيح الالكتروني بدون أي تدخل بشري .

وقبل البدء في أي مادة يتم عرض نموذج الإجابة على 10 من الخبراء المتخصصين لمراجعته مراجعة دقيقة للتأكد من انضباطه.

وبالنسبة ل الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 فيتم تصحيحها على التابلت ، والسؤال الواحد يتم عرضه على 2 مصححين ، وإذا كان الفرق بين تصحيح المصحح الأول والمصحح الثاني نصف درجة يتم اعتماد الدرجة الأعلى ، اما اذا زاد الاختلاف لأكثر من نصف درجة يتم الاستعانة بمصحح ثالث لتصحيح السؤال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انها تمتلك منصة إلكترونية قوية جدا لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بما يضمن دقة التصحيح

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب

كما كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، عن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، مشيرا إلى أن الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

وبشأن امتحان الكيمياء 2023 ، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن هناك الالاف من الطلاب حصلوا على 95% فأعلى في امتحان الكيمياء 2023

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أنه في امتحان الكيمياء 2023 بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب ، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر ، أكثر من 5000 طالب على مستوى الجمهورية

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2023 مرت بدون تسريب

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتًا إلى أنه قد تم وضع العديد من الآليات التى تحد من هذه العمليات، ولم يحدث أى عملية تسريب هذا العام خلال مدة الامتحانات

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، انه امتحانات الثانوية العامة 2023 شهدت فقط ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على جروبات الغش على السوشيال ميديا ، وعلى الفور تم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

وأضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا

واشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

تظلمات الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

حيث قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أنه في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملا في تظلمات الثانوية العامة 2023 ، تقرر أن يكون متاحا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

ويظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe