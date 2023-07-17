قرار عاجل بشأن طلاب الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بجمع كافة تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024؛ تمهيدا لعرضها على اللجنة المركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة على مرحلتين في نهاية شهر يوليو وفي نهاية شهر أغسطس لبحث التحويلات والبت فيها والرد عليها من الوزارة.

أما فيما يخص تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 إلى المدارس الدولية فيتم الرجوع فيها إلى مديري مديريات التربية والتعليم.

وعلى جانب آخر، تقوم إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة العامة للتعليم الثانوي حاليا بصدد انهاء استعدادات عقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم استئناف اعمال استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في الادارة العامة للامتحانات بعد انتقال الوزارة للعاصمة الادارية الجديدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري مديريات التربية والتعليم، على ضرورة التواصل لاستكمال التأجيلات إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية لامتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال الحضور الى مقر الادارة العامة للامتحانات “ادارة شئون الطلبة والامتحانات”.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل أغسطس المقبل.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل أغسطس القادم .

ويمكن أيضاً ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

كما تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe