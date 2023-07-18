هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟..صدى البلد يحسم الجدل

مازال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ينتظرون بفارغ الصبر ، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنباء متضاربة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

يحسم موقع صدى البلد يحسم الجدل المثار حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث أكد مصدر مسئول في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حسب ما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء ، من المخطط له أن يكون أوائل أغسطس 2023 .

وقال المصدر لصدى البلد إنه نتيجة لانتظام أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وإنتهاء تصحيح معظم مواد الثانوية العامة 2023 ، فمن المتوقع في حالة انتهاء أعمال المراجعة ورصد الدرجات قبل الموعد المعلن من وزير التربية والتعليم ، قد يتم تقديم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ليصبح نهاية شهر يوليو الجاري مشيراً إلى أن هذه مجرد توقعات سابقة لأوانها ولا يمكن التعامل معها على أنها موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي .

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقا لما تم إعلانه حتى الآن … مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة جداً بشكل عام ، فأثناء تصحيح كل مادة ، يتبين حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية ، رغم شكاوى الطلاب من صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أنه في معظم المواد ، نسبة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة مطمئنة … وقال : “اطمنوا الدرجات حلوة”

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 مباشرة يبدأ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/

كما يتم ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

وويتم اعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe