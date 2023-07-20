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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الإعلام تعلن شروط التقديم للطلاب المصريين ببرامج الماجستير

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تفاصيل التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2023-2024.

 

وقالت الدكتورة حنان جنيد، إنه تم البدء بقبول أوراق تمهيدى الماجستير يوم الأحد الماضى ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى منتصف أغسطس القادم.

 

كما أكدت عميدة الكلية، أن تمهيدى الماجستير يقتصر على خريجى كلية الإعلام وأقسام الإعلام فقط.

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الأوراق المطلوبة للسنة التمهيدى للماجستير

  • أصل شهادة البكالوريوس تقدير عام جيد على الأقل
  • أصل شهادة الميلاد
  • يتوجب على الطلبة خريجى الجامعات الغير حكومية احضار شهادة معادلة درجة الماجستير مختومة و موقعة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • عدد 6 صور شخصية
  • صورة البطاقة
  • على خريجى الشعبة العربية احضار شهادة التويفل بمعدل نجاح 450 درجة من احد الأماكن الآتية

1- مركز اللغات و الترجمة كلية الأداب جامعة القاهرة

2-  الجامعة الأمريكية

3- المعهد البريطانى

  • يعفى  خريجى الشعبة الإنجليزية من الكلية والكليات الخاصة من إحضار التويفل
  • خطاب من الكلية بعدم وجود برنامج دراسات عليا ولا يوجد بروتوكول تعاون مع جامعات أخرى
    الموقف من التجنيد للطلبة الذكور
  • يتم تسديد رسوم ٥٠٠ جنيه مصرى عند تقديم الأوراق ولا ترد
  • باقى الرسوم الدرسية بعد النجاح فى امتحان القبول
الدكتورة حنان جنيد كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة برامج الدراسات العليا أوراق تمهيدى الماجستير الأوراق المطلوبة

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