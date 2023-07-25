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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عوض تاج الدين: وحدة اليقظة الدوائية ترصد احتمالية حدوث آثار جانبية للأدوية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وحدة اليقظة الدوائية تمثل فكرة التنبأ باحتماليه إي مشاكل أو آثار جانبية للأدوية.

وشدد عوض تاج الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، على أن وحدة اليقظة الدوائية منظومة قديمة ولكن ما يعلن الآن تحديث وتطوير لها، متابعا: هناك تواصل دائم بين المؤسسات التعليمية والعلاجية، لرصد وبحث الأدوية بشكل مستمر.


واسترسل: يمكننا أن نكتشف الآثار الجانبية للأدوية من خلال حديث المريض، وعلى الفور تقوم بإبلاغ الجهات المعنية وبحث الأمر.

وأوضح :" الإجراءات والمتابعة تتم مع سلسلة متكاملة من جهات صحية وتعليمية وعلاجية، وكليات الطب في الجامعات المصرية بمختلف التخصصات، والمؤتمرات الصحية ودورهم في الكشف عن أي آثار جانبية لأي أدوية".

ولفت إلى أن تلك الوحدة والإجراءات الخاصة بها تستهدف حماية الأفراد والاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة ، والحد قدر المستطاع من وجود آثار جانبية للأدوية.

عوض تاج الدين وحدة اليقظة الدوائية الأدوية الآثار الجانبية للأدوية الجامعات المصرية

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