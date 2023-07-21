مسح شامل| أشرف عقبة يدعو المصريين لـ التسجيل في مبادرة 100 يوم صحة.. فيديو

دعا الدكتور اشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا ، المواطنين المصريين للتسجيل في مبادرة ١٠٠ يوم صحة ، والاستفادة بالخدمات الصحية فيها ، موضحا :" الخدمات تشمل الأصحاء والمرضى " .

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن هناك تكثيف للمبادرات الصحية الرئاسية مما يمكن الناس من الاستمتاع والاستفادة من المبادرات ، متابعا :" عندنا ١٠٠ يوم عاوزين نعمل فيهم مسح كامل لكل المصريين".

وتابع " عقبة" ، أن المسح الطبي يمكن من الحصول على معلومات كثيرة عن كل منطقة ، والمشكلات الصحية التي يعاني منها المصريين .