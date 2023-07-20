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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 يوم صحة.. تطعيم 66 ألف طفل في الدقهلية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

استعرض الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نتائج أعمال مبادرة "100 يوم صحة" فيما يخص الخدمات الوقائية والتطعيمات، وذلك خلال 20 يوماً من انطلاقها في جميع وحدات ومستشفيات المحافظة وفي أماكن التجمعات.
 

وأفاد مكين بأن معدلات في تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن المبادرة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم مناظرتهم 66022 طفلاً وطفلة فيما جرى تطيعم نحو 66 ألفاً و 15 طفلاً .

 

وأوضح وكيل الوزراة أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بتكثيف حملاتها وتم المرور على 1336 منشأة وتحرير نحو 913 محضراً  إلى جانب إعدام مايقارب 9 أطنان من مواد غذائية متنوعة و 2259 لتر من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه خلال مبادرة 100يوم صحة  تم المرور على عدد 95 محطة مياه، وعدد64  محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي علاوة على سحب عينان من 35 حمام سباحة .

وأشار الدكتور أحمد المكاوى منسق المبادرات الرئاسية إلى أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر  أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

 

 

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