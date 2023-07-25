تخرج بتقدير مقبول .. أول مصري بفريق المشروعات بتسلا | فيديو

تحدث المهندس جلال سلامة، أول مهندس مصري بفريق المشروعات في شركة تسلا، عن تفاصيل انضمامه لهذه الشركة العالمية، مشيرًا إلى أنه خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير مقبول.

وقالت المهندس جلال سلامة، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، إنه مسئول عن مشروعات تسلا الجديدة، والخطة الثالثة التي أعلن عنها إيلون ماسك، حيث ستغير مفهوم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنه يتولى المشروع بداية من تصميم السيارات حتى التجميع وصولًا للسيارة بشكلها الكامل.

تخرج بتقدير مقبول

وأشار أول مهندس مصري بفريق المشروعات في شركة تسلا، إلى أنه تخرج بدرجة مقبول، ولكن كان لديه الإرادة للعمل والاستمرارية، حتى أصبح أول مصري في فريق المشروعات بشركة تسلا، معقبًا:" قررت العمل والحصول على الخبرات "المطلوبة من تطبيقاته العملية".