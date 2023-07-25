صادم| بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت.. تعرف على رأي الدكتور زاهي حواس

تحدث عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس عن إلغاء حفل ترافيس سكوت وقال: أنا ضد قرار إلغاء الحفل بشكل كامل.

زاهي حواس: أتحفظ على قرار إلغاء الحفل

وأضاف وزير الآثار المصري السابق الدكتور زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: «أرى أنها مصيبة، لأنه لا توجد أسباب لإلغاء الحفل من الأساس، فقد حضر إلى السعودية وأقام هناك حفلة، صحيح أنه مطرب مجنون نوعًا ما لكن سمعتنا الدولية مهمة للغاية، لذلك أتحفظ على قرار إلغاء الحفل».

إلغاء حفل المطرب ترافيس سكوت

الجدير بالذكر أنه مؤخرًا تم إلغاء حفل المطرب ترافيس سكوت، والذي كان من المفترض أن يتم إحياؤه بمنطقة الأهرامات، حيث كان من المزمع إطلاق ألبومه الجديد «يوتوبيا» من مصر.

وقد أثارت نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصدرت قرارًا يقضي بمنع المغني العالمي من إحياء حفل في مصر، بذريعة تقديمه طقوساً تنافي عادات وتقاليد الشعب المصري، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

وأكدت النقابة في البيان أنها وضعت ضوابط وشروطًا لإقامة أي حفل، مشيرة إلى أن حفل "ترافيس سكوت" ينافي تلك الشروط، ويضر بشكل كبير بقيم مصر وشعبها.

مقاضاة ترافيس سكوت

وترافيس سكوت هو مغني راب أمريكي معروف بحفلاته الصاخبة والمزدحمة. وفي نوفمبر 2021، توفي 10 أشخاص وأصيب أكثر من 300 شخص في حادث تدافع خلال حفله Astroworld في هيوستن، تكساس. تم انتقاد سكوت بسبب رد فعله على الحادث، حيث اتهمه البعض بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الحفل ومساعدة الضحايا. وقد نفى سكوت هذه الاتهامات، وقال إنه "أنا محطم القلب" لوفاة الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث.

وفي فبراير 2022، رفعت عائلات 10 من الضحايا دعوى قضائية ضد سكوت وشركة الإنتاج الخاصة به. زعمت الدعوى أن سكوت كان مسؤولاً عن "التسبب في إصابات خطيرة وموت" الضحايا. سكوت نفى هذه الاتهامات، وقال إنه "سيقاضي المدعين، حيث لا يزال حتى اليوم التحقيق جاريًا.