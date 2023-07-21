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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحبوا زيارة المقابر.. أغرب 10 معلومات عن الفراعنة القدماء| رقم 7 ستبهرك

صدى البلد

تُعد الحضارة المصرية القديمة واحدة من أكثر الحضارات القديمة شهرةً وتأثيرًا في التاريخ الإنساني. فقد تمتد هذه الحضارة لأكثر من 3000 عام، وقد ازدهرت في منطقة النيل السفلي في شمال شرق إفريقيا، وتميزت بتطورها الفني والعلمي والثقافي المذهل.

 

وتشتهر الحضارة المصرية القديمة بمجموعة من المعالم والآثار الشهيرة مثل الأهرامات،والأبواب الضخمة للمعابد، والصور الجميلة للفراعنة، والتماثيل العملاقة للآلهة والحيوانات المقدسة، والمقابر الملكية المزينة باللوحات الجدارية الملونة والنقوش الفنية.

 

وقد تمتعت الحضارة المصرية القديمة بنظام حكم مركزي قوي وتنظيم اجتماعي متطور، كما تمتعت بتقدم علمي وتكنولوجي ثوري، حيث تم اختراع العديد من الأدوات والأجهزة الحديثة في ذلك الوقت، مثل الكتابة الهيروغليفية والورق البردي، وأدوات البناء الكبيرة مثل الرافعات والزوارق الشراعية.

 

ومن الجوانب الأخرى التي تميز بها الحضارة المصرية القديمة هي الديانة المتعددة الآلهة، والتي كانت تتضمن آلهة الشمس والنيل والحيوانات المقدسة، وكانت تتميز بالتعامل الإنساني مع الآلهة والموتى.

 

وبالرغم من أن الحضارة المصرية القديمة توقفت عن الوجود منذ فترة طويلة، إلا أن تأثيرها ما زال حتى يومنا هذا يلعب دورًا هامًا في الثقافة والتاريخ العالميين.

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أغرب 10 معلومات عن الفراعنة القدماء

 

1- كان الفراعنة يعتقدون أن الموت هو بداية لحياة جديدة، وأنهم سيعودون إلى الحياة بعد الموت. لذلك كانوا يبنون الأهرامات لتكون مقابرهم.

2- كان الفراعنة يعتقدون أن القلب هو مركز الروح، لذلك كانوا يزيلونه من الجسد أثناء التحنيط. ثم كانوا يضعون القلب في وعاء خاص ويضعونه في الهرم مع الجسد.

3- كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى يحتاجون إلى الطعام والشراب في الحياة الآخرة، لذلك كانوا يضعون الطعام والشراب في الهرم مع الجسد. كما كانوا يضعون التماثيل والأشياء الأخرى التي قد يحتاجها الموتى في الحياة الآخرة.

4- كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى قد يتعرضون للهجوم من قبل الأشرار في الحياة الآخرة، لذلك كانوا يضعون التعويذات والصلوات في الهرم للحماية من الشر.

 

5- كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى يمكن أن يتواصلون مع الأحياء، لذلك كانوا يزورون المقابر ويقدمون القرابين للموتى.

 

6- كان الفراعنة يعتقدون أن الشمس هي إله، وكانوا يعبدونها.

7- كان الفراعنة يعتقدون أن النجوم هي أرواح الموتى، وكانوا يراقبونهم في الليل.

 

8- كان الفراعنة يعتقدون أن الحيوانات المقدسة، مثل التمساح والكبش، يمكن أن تنقل الرسائل من الآلهة إلى البشر.

9- كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى يمكن أن يتحولوا إلى أرواح شريرة إذا لم يتم دفنهم بشكل صحيح.

10 كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى يمكن أن يتواصلون مع الأحياء، لذلك كانوا يزورون المقابر ويقدمون القرابين للموتى.

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