عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مواهب ثقافة سوهاج تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو

صدى البلد

أقام قسم المواهب بفرع ثقافة سوهاج، أمس الاثنين، احتفالية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بدار المسنين بسوهاج، في إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالثورة المجيدة.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية الغنائية والوطنية لعدد من المواهب منها أغنية "كلنا نفس القرار مش اختيار"عمرو سليم ، "يوم ٣٠ نزلنا بالملايين" عبداللاه خميس، "أنا من مصر" عبد الله النوبي، "شعب واحد" نور وحيد، "إحنا مش بتوع حداد" محمود عايد، "عاش الجيش المصري" مي البدري، "تحية للشعب المصري" وليد النحاس، "احلف بسماها وبترابها" أسعد جابر، "تسلم إيديك" فيروز شعراوي، "يا مصريين" منى ناصر، "مين هى مصر" يوسف إسلام، "بلادي" كيرلس يوسف، "مصر التي في خاطري" محمد أبوزيد.

قصور الثقافة تقدم 120 فعالية احتفالا بثورة 30 يونيو

ملحمة خالدة.. محاضرات وعروض فنية في احتفالات ثقافة الشرقية بثورة 30 يونيو

ثقافة مطروح تحتفل بالأضحى و30 يونيو بموسيقى الشباب

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

بعد غرق الغواصة تيتان|10 معلومات مجهولة عن سفينة تايتانيك.. رقم 4 ستدهشك

محاضرات وفنون تشكيلية.. أجواء من البهجة في احتفالات ثقافة الجيزة بعيد الأضحى

7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

ثقافة أسيوط يحتفي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو|تفاصيل

الأضحية في مصر القديمة .. 10 معلومات مدهشة رقم 4 ستدهشك|تفاصيل

فقرات متنوعة

 

وشهدت الاحتفالية التي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وينظمها الفرع برئاسة جلال أبو الدهب، عددا من الفقرات المتنوعة الأخرى التي قدمها الموهوبون منها فقرة "عزف بيت بوكس" عبد العزيز ناصر، فقرة "راب" آدم محمود، "رقص بالعصا على أنغام المزمار البلدي" للموهبة من ذوى الهمم عبد الله خليفة، وفقرة فنية لتقليد الفنانين والشخصيات العامة " مصطفى بركان، ثم فقرة إنشاد ديني إسلام محسن، واختتمت بفقرة تمثيلية عن الروابط بين أبناء الوطن الواحد وهتف الجميع "تحيا مصر تحيا وعيونها تملى صاحية"، وذلك بحضور الشيماء حسين مدير الدار،أسماء إسماعيل الأخصائية، والباحثة سها فؤاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

كيف ستتم محاكمة المتهم بـ قتل "سيدة القاهرة الجديدة" أمام المحكمة العسكرية؟

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

الموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين | تفاصيل

بعد حمدي فتحي.. لاعب جديد يرحل عن صفوف الأهلي رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

موضوعات متعلقة

قصور الثقافة تقدم 120 فعالية احتفالا بثورة 30 يونيو

ملحمة خالدة.. محاضرات وعروض فنية في احتفالات ثقافة الشرقية بثورة 30 يونيو

ثقافة مطروح تحتفل بالأضحى و30 يونيو بموسيقى الشباب

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

بعد غرق الغواصة تيتان|10 معلومات مجهولة عن سفينة تايتانيك.. رقم 4 ستدهشك

محاضرات وفنون تشكيلية.. أجواء من البهجة في احتفالات ثقافة الجيزة بعيد الأضحى

7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

ترشيحاتنا

روسيا تتصدى لهجوم أوكراني قرب سوليدار

عك .. تعليق مثير من ميدو عن القسم الثاني بالدوري

أهم الأذكار اليومية في حياة المسلم .. 3 أمور لا تغفل عنها أبداً

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023

ميدو ساخرًا: دربت الزمالك ولم أحصل على الرخصة التدريبية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانية الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ارتدت فستان زفاف أبيض.. لماذا تزوج رئيس بلدية بالمكسيك من أنثى التمساح؟

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ