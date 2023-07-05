مواهب ثقافة سوهاج تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو

أقام قسم المواهب بفرع ثقافة سوهاج، أمس الاثنين، احتفالية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بدار المسنين بسوهاج، في إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالثورة المجيدة.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية الغنائية والوطنية لعدد من المواهب منها أغنية "كلنا نفس القرار مش اختيار"عمرو سليم ، "يوم ٣٠ نزلنا بالملايين" عبداللاه خميس، "أنا من مصر" عبد الله النوبي، "شعب واحد" نور وحيد، "إحنا مش بتوع حداد" محمود عايد، "عاش الجيش المصري" مي البدري، "تحية للشعب المصري" وليد النحاس، "احلف بسماها وبترابها" أسعد جابر، "تسلم إيديك" فيروز شعراوي، "يا مصريين" منى ناصر، "مين هى مصر" يوسف إسلام، "بلادي" كيرلس يوسف، "مصر التي في خاطري" محمد أبوزيد.

فقرات متنوعة

وشهدت الاحتفالية التي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وينظمها الفرع برئاسة جلال أبو الدهب، عددا من الفقرات المتنوعة الأخرى التي قدمها الموهوبون منها فقرة "عزف بيت بوكس" عبد العزيز ناصر، فقرة "راب" آدم محمود، "رقص بالعصا على أنغام المزمار البلدي" للموهبة من ذوى الهمم عبد الله خليفة، وفقرة فنية لتقليد الفنانين والشخصيات العامة " مصطفى بركان، ثم فقرة إنشاد ديني إسلام محسن، واختتمت بفقرة تمثيلية عن الروابط بين أبناء الوطن الواحد وهتف الجميع "تحيا مصر تحيا وعيونها تملى صاحية"، وذلك بحضور الشيماء حسين مدير الدار،أسماء إسماعيل الأخصائية، والباحثة سها فؤاد.