بعد غرق الغواصة تيتان|10 معلومات مجهولة عن سفينة تايتانيك.. رقم 4 ستدهشك

حالة من الجدل فتحته حادثة غرق الغواصة تيتان بعد أن كانت في رحلة استكشافية للبحث عن أنقاض سفينة تايتانيك، وهي الرحلة التي انتهت في النهاية بكارثة إذ يعتقد أن الغواصة انفجرت داخل أعماق المحيط، وتوفى على إثر الحادثة خمسة أشخاص، وهي الحادثة التي ذكّرت العالم بمأساة تايتانيك، إذ تعد واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ الحديث، وقد وقعت في عام 1912 عندما اصطدمت بجبل جليدي وغرقت في المحيط الأطلسي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 1500 شخص.. فقد أثارت كارثة تيتانيك اهتمام العالم بأسره في ذلك الوقت، ولا تزال محل اهتمام ودراسة حتى اليوم.

10 معلومات يجهلها العالم عن سفينة تايتانيك

1- كانت السفينة تايتانيك تزن حوالي 52،310 طنًا، وكانت بطول 882.5 قدمًا وعرض 92.5 قدمًا.

2- استغرق بناء السفينة تايتانيك حوالي 3 سنوات، وبتكلفة حوالي 7.5 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.

3- كانت السفينة تايتانيك مجهزة بمرافق حديثة وفخمة، بما في ذلك مطعم فاخر ومكتبة وقاعة رقص وحمامات سباحة داخلية.

4- كانت السفينة تايتانيك تحتوي على 29 كيلو من الفحم لتشغيل المحركات البخارية.

5- كانت السفينة تايتانيك تحمل حوالي 2،223 شخصًا، بما في ذلك الركاب وأفراد الطاقم.

6- كانت السفينة تايتانيك مجهزة بـ20 زورق إنقاذ فقط، وهذا كان غير كافٍ لإنقاذ جميع الركاب في حالة حدوث حادثة.

7- كانت السفينة تايتانيك تحمل أكثر من 10،000 قطعة من الأواني الزجاجية، وكان يتم استخدام الكثير منها في خدمة المطعم الفاخر.

8- كانت هناك مجموعة متنوعة من الركاب على متن السفينة تايتانيك، بما في ذلك رجال الأعمال والمسافرين العاديين والعائلات الغنية، وكانت الأسعار تختلف حسب درجة الراحة التي يريد الراكب الحصول عليها.

9- كانت السفينة تايتانيك تسير بسرعة قصوى تصل إلى 24 عقدة في الساعة، وهذا كان يعد سرعة عالية جدًا في تلك الفترة.

10- كانت السفينة تايتانيك أول سفينة في تلك الفترة تحتوي على محطة للإذاعة على متنها، وتم استخدام هذه المحطة للاتصال بالسفن الأخرى وتبادل الأخبار والتحديثات المهمة.