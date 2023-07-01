بعد استخراجها من قاع المحيط الأطلسي .. هذا ما يخبرنا به حطام الغواصة تيتان

انتشلت سفينة الإنقاذ “هوريزون أركتيك” بقايا الغواصة المنكوبة تيتان، وسلمت جميع الحطام الذي تمكنت من جمعه من البقايا المحطمة للغواصة في قاع المحيط الأطلسي.

انتشال بقايا الغواصة المنكوبة تيتان

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يتضح من كمية المواد التي جاءت إلى الشاطئ، حيث تمكن روبوت أعماق البحار للسفينة من جلب مكونات مهمة. قد يساعد ذلك المحققين في الوصول إلى السبب الجذري للانفجار الداخلي الكارثي لتيتان قبل 11 يومًا والذي أودى بحياة خمسة أشخاص.

حاول عمال رصيف الميناء في سانت جون في نيوفاوندلاند تغطية الأجزاء بالأغطية ، لكن بعض القطع كانت لا تزال قابلة للتحديد بوضوح، وكان أحد أكثرها وضوحًا هو الغطاء الأمامي المصنوع من التيتانيوم من الجزء الفرعي المصنوع من ألياف الكربون على شكل أسطوانة.

ماذا وجد الخبراء في حطام الغواصة تيتان

تبدو وكأنها دونات معدنية ، فإن الفتحة الموجودة في منتصفها هي المكان الذي كان من المفترض أن تكون فيه نافذة منفذ العرض.

عبرت رافعة المرفأ عبر الفتحة ولا يزال مصير نافذة الأكريليك غير معروف، كما أثيرت مخاوف بشأن قوتها وإمكانية تحملها الضغط على عمق 4 كيلومترات. ولم يتم اكتشاف أي شيء ملموس بشأن ذلك في الصور المسجلة في سانت جون.

وقد تم توصيل حلقات مصنوعة من التيتانيوم إلى الشاطئ، وهي الحلقات المعدنية المثبتة على أي من طرفي الهيكل الأسطواني المصنوع من ألياف الكربون. وعندما تتصل بأغطية النهاية، يتم الانتهاء من الهيكل.

يتم تسليط الضوء على الحواف والتصميمات التي تم دمجها مع ألياف الكربون ضمن التحقيق الحالي الذي يجريه السلطات الأمريكية والكندية.

قطع من الغواصة ستساعد في التحقيق

وفقًا للأستاذ بلير ثورنتون، يجب التركيز على الواجهة بين نافذة الأكريليك والتيتانيوم، والقباب النصف كروية، وأغطية النهاية، بالإضافة إلى المنطقة التي يمكن أن تتصل فيها ألياف الكربون بحواف التيتانيوم. ويعمل ثورنتون في قسم الاستقلال البحري بجامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة.

وأضاف ثورنتون: "يمكن رؤية أنه تم جمع هذين المكونين، ونأمل أن يساعد ذلك على المزيد من التحقيقات".

في حال توفرت، سيكون المحققون مهتمين بفحص نافذة الأكريليك بحثًا عن أي دليل على بدء انفصال طبقات الكربون، وهو ما يُعرف باسم التفريغ، خصوصًا في نقطة انضمامها إلى الفلنجات. ويمكن أن تبدأ طبقات ألياف الكربون في الانفصال في بيئة غير مناسبة.

واحدة من أكبر العناصر التي تم جلبها إلى الشاطئ كانت حجرة المعدات الخلفية، وعلى الرغم من تغطيتها بمخروط مدبب أثناء الغوص، إلا أنها كانت قفصًا مفتوحًا. وتبين من الصور أنها تعرضت لأضرار كبيرة حيث انفصلت عن الغواصة.