علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مزاعم بأن مومياء مصرية هي السبب في غرق السفينة تيتانك، جيث تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، منشور بشكل كبير جدًا يربط بين حادثة الغواصة تيتان، ومزاعم وجود مومياء مصرية لـ"ساحرة اتحنطت وهي حية" على متن السفينة تايتنك الغارقة.

ويأتي المنشور المتداول عن المومياء المصرية بالتزامن مع الإعلان عن انفجار الغواصة تيتان التابعة لشركة أوشن جيت، ووفاة الأفراد الخمسة الذين كانوا على متنها، وجاء ذلك أثناء رحلة الغواصة الاستكشافية لحطام السفينة تايتنك والتي تقع على بعد 4000 متر تقريبا في أعماق المحيط الأطلسي.

ورجح خفر السواحل الأمريكي أن أسباب غرق الغواصة هو تعرضها "لانفجار داخلي كارثي" بسبب ضغط الماء، وبالبحث عن حقيقة البوست المتداول، تبين أنه لا يمت للواقع بصلة، حيث لم تكن سفينة تايتنك تحمل أي مومياوات فرعونية خلال رحلتها الوحيدة، وغرقت بسبب اصطدامها بجبل جليدي.

وتضم قائمة البضائع المشحونة على متن سفينة تايتنك شملت الريش الخام والكتان والأنسجة وقطع غيار السيارات ومصابيح وجلود وأجهزة تبريد وغيرها من البضائع، فيما لم تضم هذه القائمة أي مومياوات، وهو ما ينفي أي علاقة مزعومة بغرق السفينة الشهيرة أو بحادثة الغواصة تيتان.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

https://fb.watch/lpuewKwNMK/?mibextid=qC1gEa