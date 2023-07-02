عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

صدى البلد

يتداول في العالم كثيرًا اعتقاد شائع بأن الفراعنة قد عاشوا لمئات السنين، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، ففي الواقع، معظم الفراعنة عاشوا لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا فقط، ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد الخاطئ لا يزال ينتشر في العديد من المصادر الثقافية والتعليمية حتى اليوم. 

 

يعود هذا الاعتقاد الخاطئ إلى بعض النصوص القديمة التي تشير إلى حكم الفراعنة لفترات زمنية طويلة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفراعنة عاشوا لمئات السنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفراعنة كانوا يعانون من العديد من الأمراض والظروف الصحية السيئة، مما يشير إلى أن معظمهم لم يستطعوا العيش لفترات طويلة.

تفشي الأوبئة 

 

ووفقًا لتقرير صحفي تم تقديمه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فإن التثبت من أعمار من سبقوا في العصور القديمة وما قبل التاريخ أمر صعب جزئيًا لنظرًا لعدم توافر البيانات، إذ يلجأ علماء الأنثروبولوجيا حاليًا إلى بيانات التعداد في مصر أثناء الحكم الروماني في محاولة لتحديد متوسط أعمار الرومان عند الموت.

لكن البيانات المتوافرة على لفائف البردي كانت تستخدم لجبي الضرائب وكثيرًا ما أغفلت عمدا بعض الرجال، فضلا عن استثناء أعداد ضخمة من النساء والأطفال.

ومن المصادر المتوافرة الأخرى شواهد القبور التي تركها الرومان بالآلاف، ولكن كان يندر دفن الأطفال في قبور، ولم يكن بوسع الفقراء أن يشتروا قبورا، أما حالات الوفاة الجماعية جراء تفشي الأوبئة مثلا فقد تركت جثثها دون دفن.

موت مبكر

 

ويمكن بالإضافة القول إلى أن عمر الفراعنة كان يعتمد بشكل كبير على الظروف الصحية والتغذية والبيئية التي عاشوا فيها. ففي بعض الأحيان، كان يعاني الفراعنة من الأمراض المختلفة والظروف الصحية السيئة، مما قد يؤدي إلى تقليل عمرهم وإصابتهم بالموت المبكر.

حروب وصراعات 

 

كما أن الحياة السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية كانت تؤثر أيضًا على عمر الفراعنة ومدة حكمهم. فقد كانت بعض الحروب والصراعات الداخلية تؤدي إلى انتقال الحكم من فرعون إلى آخر في فترة قصيرة، وبالتالي لم يكن لهذا الفرعون الفرصة للعيش لفترة طويلة.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن هناك بعض الفراعنة الذين عاشوا لفترات طويلة نسبيًا، مثل الملك رمسيس الثاني الذي حكم لمدة 67 عامًا، ومن الممكن أن يكون لهذا الفرعون السبب في تعميم الفكرة بشأن أن الفراعنة عاشوا لمئات السنين.

الفراعنة النصوص القديمة عمر الفراعنة رمسيس الثاني الفرعون المصريون القدماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

موضوعات متعلقة

بعد غرق الغواصة تيتان|10 معلومات مجهولة عن سفينة تايتانيك.. رقم 4 ستدهشك

محاضرات وفنون تشكيلية.. أجواء من البهجة في احتفالات ثقافة الجيزة بعيد الأضحى

7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

ثقافة أسيوط يحتفي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو|تفاصيل

الأضحية في مصر القديمة .. 10 معلومات مدهشة رقم 4 ستدهشك|تفاصيل

شهدت إقبالا كبيرًا.. قصور الثقافة تطلق احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30يونيو بالمحافظات

انطلاق احتفالات قصور الثقافة بثورة 30 يونيو بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد

احتفالا بذكرى 30 يونيو.. «ثقافة بهاء الدين» يقيم وِرَشًا للأطفال وذوي الهمم

ترشيحاتنا

رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ