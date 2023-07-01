7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

كانت الفضة تمثل معدنًا نادرًا وثمينًا في عصر الفراعنة، حيث كان يتم استخدامها بشكل محدود في الصناعات الحرفية والفنية والاستخراج البحري والتجارة الدولية.. وعلى الرغم من أن الذهب كان المعدن الأكثر استخدامًا وشيوعًا في مصر القديمة، إلا أن الفضة كان لها دور هام في الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية للمصريين القدماء.

7 أسباب.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

1- كانت الفضة نادرة في عهد الفراعنة، حيث كانت تستورد من مناطق بعيدة مثل آسيا الصغرى والجزيرة العربية.

2- كان الذهب هو المعدن الأكثر استخدامًا في مصر القديمة لتصنيع المجوهرات والأواني الزخرفية وغيرها من الأشياء الثمينة.

3- كان الذهب يحظى بقدر كبير من الاحترام والتقدير في الثقافة المصرية القديمة، حيث كان يرمز إلى الشمس والإلهية والحياة الأبدية.

4- كان استخدام الذهب مرتبطًا بالحكام والأفراد الأثرياء في المجتمع المصري القديم، حيث كان يعتبر رمزًا للقوة والنفوذ والثراء.

5- كانت الفضة تستخدم بشكل أساسي في الاستخراج البحري والتجارة الدولية، ولم تكن تستخدم بكميات كبيرة في الصناعات الحرفية والفنية.

6- كان استخدام الفضة محدودًا في الديكورات العامة والمواد الزخرفية في المنازل والمعابد، حيث كانت الألوان والأحجار الكريمة أكثر شيوعًا.

7- كانت الفضة أقل جمالاً ولم تكن تتلألأ مثل الذهب، مما جعلها أقل شيوعًا في الصناعات الفنية والحرفية في عهد الفراعنة.