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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق احتفالات قصور الثقافة بثورة 30 يونيو بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد

صدى البلد

شهدت عدة مدن بمحافظة شمال سيناء، مساء الجمعة، انطلاق احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حيث قدمت العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد.

قدم قصر ثقافة العريش عروضا فنية متنوعة لفرقة المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب، وفرقة العريش التلقائية بقيادة كابتن جامع عبد الرسول، وأقيم ديفليه فني أمام القصر حضره العديد من الأهالي، كما استكمل القصر نشاطه بمعرض فنون تشكيلية لفناني سيناء بعنوان "إنجازات سيناء"، ومعرض كتب إصدارات الهيئة نظمته  إدارة الشئون الثقافية بالفرع، كما استمر نشاط سينما الشعب بالقصر، بينما نفذ قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة فنية في الرسم تعبر عن ثورة 30 يونيو بعنوان "بيتي الجديد".

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احتفالية فنية

 

ونظم بيت ثقافة قاطية احتفالية فنية على شاطئ رمانة، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم دقيقة حداد على شهداء الوطن، تلى ذلك كلمة لمدير البيت، ثم عروض فنية لفرقة قاطية التلقائية، منها أغنية "سينا يا سينا، سيناوي فوق فوق، علي العين، دلعونة للمطرب محمد العربي، ومرعية يا العين، مجرودة، الدحية للفنان إبراهيم أبو الشيخ"، بجانب عروض لفرقة كورال الأطفال منها "أغنية ميدلي مجمعة، ويا حبيبتي يا مصر، عاش إللي قال، لأحمد سالم وفادي خليل، وسلم على الشهداء لياسين علاء"، واستكمل البيت ورشة فنية فى الرسم بعنوان "بسمة جديدة" لجميع الفئات العمرية بالشاطئ بحضور عدد كبير من الأهالي.

تقام الاحتفالات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، وينظمها فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة المجيدة بالعديد من المحافظات، والتي تستمر حتى ٣ يوليو.

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