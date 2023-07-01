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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات وفنون تشكيلية.. أجواء من البهجة في احتفالات ثقافة الجيزة بعيد الأضحى

صدى البلد

وسط أجواء من البهجة احتفى قصر ثقافة الجيزة، مع رواده بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث نفذت سهام محمد ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم خروف العيد، كما عبر الرواد عن فرحتهم بالعيد بالرسم والألوان بإشراف د. فدوى معتمد، وقدم الفنان أحمد محمود ورشة فنية للعزف على آلة الفيولينة، بينما تضمنت احتفالات قصر ثقافة 6 أكتوبر، ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بالصلصال، مع ورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال بمشاركة كرم فتحي،  بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وألغاز وتوزيع جوائز بالونات العيد من تنفيذ رانيا جميل.

أقيمت الفعاليات بإشراف فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، التابع لإقليم اقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

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العيد فرحة 

 

كما شهد الفرع محاضرة بعنوان "العيد فرحة" عقدت بمكتبة البحر الأعظم، ناقشتها د. حنان مصطفى، تناولت خلالها مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم العربي والإسلامي، كما قدمت عبير السيد سردا لأعظم قصص الفداء في تاريخ البشرية، ألا وهي قصة فداء إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم والدروس المستفادة منها في طاعة وبر الوالدين،  كما نفذت هويدا لبنة بمكتبة الكوم الأحمر، ورشة حكي مع الرواد لتوضيح سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم وشروط الأضحية وكيفية تقسيمها على الفقراء والمحتاجين.

وعن مناسك الحج وشروطه وفضائله؛ دارت محاضرة ثقافية ببيت ثقافة طموه ألقاها الشيخ أسعد قطب عبد الموجود من مديرية أوقاف الجيزة تناول بها مناسك الحج وفضائله، كما نفذ محمود رمضان مع رواد الموقع ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين للتعبير عن فرحة قدوم العيد، بجانب ورشة حكي بعنوان "الاحتفال بعيد الأضحى في التاريخ الإسلامي" للباحث عرفة أحمد بأطلس المأثورات الشعبية، الذي ناقش مظاهر احتفال الشعوب الإسلامية بالعيد عبر التاريخ والحقب المختلفة مثل الدولة الفاطمية والعباسية وحتى تاريخنا المعاصر، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين مظاهر العيد، من تنفيذ محمد عبد التواب.

 

ورشة حكي

 

وفي مكتبة أطفيح قدمت دينا مصطفى ورشة حكي، تناولت خلالها الحديث عن مظاهر احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك عبر المراحل التاريخية للدولة الاسلامية،  وعادات كل مرحلة فى طريقة الاحتفال والأكلات المختلفة، كما احتفلت مكتبة الدقي الثقافية بعيد الأضحى،  حيث عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "عيِّد..إفرح"قدمتها د. سناء صالح، متناولة توضيح كيفية قضاء العيد بسعادة ورضا وبأقل الإمكانيات.

عيد الأضحى

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