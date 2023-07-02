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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ملحمة خالدة.. محاضرات وعروض فنية في احتفالات ثقافة الشرقية بثورة 30 يونيو

صدى البلد

شهدت مواقع فرع ثقافة الشرقية العديد من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، استمرارا للفعاليات المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بجميع المحافظات المصرية، احتفالا بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

كما نظم بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مركز شباب أبو حماد احتفالية ثقافية تضمنت محاضرة شارك بها د. يحيى محمد أستاذ علم النفس واستشاري العلاج النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية، د. سميرة جودة محمد نائب رئيس اللجنة العليا بالمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، د. عامر علي محاضر وأستاذ علم الاجتماع المنسق العلمي للمؤسسة العلمية للاستشارات النفسية والتدريب.

 

ملحمة خالدة

 

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتناول المشاركون أحداث ثورة 30 يونيو، موضحين أن مصر تحتفل في 30 من يونيو بالثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، وأن الثورة غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على المستويات كافة، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.

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عروض فنية

 

 وضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفي ضوء برنامج الفرع أقام قصر ثقافة الحسينية ورشة حكي بعنوان "رمز من رموز بلدنا" لممدوح الرماد، كما عقد كل من قصر ثقافة الصالحية الجديدة وطفل الحلمية محاضرة نفذ بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو الأسباب والنتائج"، وفي سياق متصل نفذ قصر ثقافة العاشر من رمضان ورشة فنية للأطفال.

وقدمت فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح عروضها الفنية ضمن احتفالات ثورة يونيو غناء جماعى لأغانى دينية متنوعة منها "محمد رسول الله" إسلام الدمرداش، "ياقبة يا خضراء" محمد عصام، "برضاك" محمد أكمل، "المسك فاح" محمد الدمرداش، "امدح محمد" محمود سليم، "عليك سلام الله" حامد أمين، "اللهم صل وسلم وبارك عليه" غناء جماعي.

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