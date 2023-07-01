ثقافة أسيوط يحتفي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو|تفاصيل

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الحفل الذي نظمه فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فنون شعبية

بدأت فعاليات الحفل باستقبال الجمهور بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية ببهو القصر حيث قدمت الفرقة عرض التنورة والعصا بإشراف الفنان محمود يحيى بجانب ورش فنية للأطفال وورشة رسم على الوجوه تعبيرا عن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وعلى مسرح القصر بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني وقدمها الشاعر أحمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأسيوط الجديدة، أعقبها فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، كما شهد المسرح فقرات مواهب للأطفال في حب مصر.

نقطة فارقة

وأكد محافظ أسيوط أن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديدا في التاريخ المصرى المليء بالتحديات، فهي تعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، موضحا أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة، وأن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة التي ساهمت فى تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق كما تبنت القيادة السياسية العديد من المبادرات التي تستهدف فئات المجتمع كافة وخاصة الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق مستوى معيشة أفضل وتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري.

وعبر رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن سعادته البالغة للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي تعد عشر سنوات من الإنجازات الدولة المصرية بسواعد أبنائها في ظل القيادة الحكيمة والتي عبرت عن صلابة وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل، وشهدت طفرة حقيقية في التنمية الشاملة، موجها التهانى والتبريكات في تلك الذكرى العظيمة لجموع الشعب المصري.

واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني حيث قدمت الفرقة العديد من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أم الدنيا" و"صورة" و"مصر تتحدث عن نفسها" والتي نالت إعجاب الجمهور.

حضور كبير

حضر الحفل الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الفتوى والإعلام الديني بالأزهر الشريف وأمين عام بيت العائلة بأسيوط، والأب عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط الارثوذوكس، ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ولفيف من الأدباء والفنانيين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وبعض الصحفيين والإعلاميين.