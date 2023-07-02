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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة مطروح تحتفل بالأضحى و30 يونيو بموسيقى الشباب

صدى البلد

شهد مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، احتفالية لفرع ثقافة مطروح، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو واحتفالات عيد الأضحى ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة شباب مرسي مطروح الموسيقية بإشراف سيف ناصر والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب الأصيل ومنها "الحلم العربي، ميدلي روح الشرق، يا عزيز عيني، مستنياك، زي العسل، يا ليلة ما جاني الغالي".

وذلك بحضور مجموعة كبيرة من جماهير وزوار محافظة مطروح حيث تفاعل الحضور مع الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور وأعادت للأذهان مشهد الثورة واجتماع الشعب على قلب واحد.

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ورش فنية 

 

وفي سياق متصل قامت الفنانة شيماء الواعي في ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة مطروح بتدريبهم على طريقة استخدام الورق الملون لعمل مجسمات مصورة.

كما قام الشاعر علاء أبوخلعة في ورشة أدبية بنادي أدب الطفل تناول من خلالها الأبيات الشعرية التي نظمها الشعراء احتفالا وتعبيرا عن ثورة ٣٠ يونيو، وطلب الشاعر من الشباب المشاركين البحث عن المزيد من الأبيات التي تناولت الثورة واتحاد الشعب المصري.

نظم الفعاليات فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث تشهد مواقع الفرع عددا متنوعا من الفعاليات احتفالا بالمناسبتين المتزامنتين.

ثورة ٣٠ يونيو فرع ثقافة مطروح مسرح النادي الاجتماعي بمطروح عيد الأضحى فرقة شباب مرسي مطروح

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