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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

صدى البلد

حالة من الجدل فتحته حادثة غرق الغواصة تيتان بعد أن كانت في رحلة استكشافية للبحث عن حطام سفينة تايتانيك، وهي الرحلة التي انتهت في النهاية بكارثة إذ يعتقد أن الغواصة انفجرت داخل أعماق المحيط، وتوفى على إثر الحادثة خمسة أشخاص، وهي الحادثة التي تذكرنا بمسلسل غرق الغواصات على مدار التاريخ

جدير بالذكر أن رواية "Futility" للكاتب مورغان روبرتسون كانت قد تنبأت بأحداث غرق السفينة تيتانيك ففي الرواية، قدم مورجان سفينة عملاقة تحمل اسم "تيتان" وكانت مليئة بالمسافرين، لكنها غرقت بعد اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلسي. وحدثت نفس الأحداث في حادثة غرق سفينة تيتانيك.

 

تفاصيل رواية مورجان تيتان

 

وتصور المؤلف أن السفينة الأسطورية تعرضت لضباب شديد أدى إلى ارتطامها بجبل جليدي ضخم تسبب في غرقها، وهو ما حدث في الواقع مع سفينة "تايتنك". 

وأثارت التشابه الكبير بين الرواية والحادثة الحقيقية جدلا واسعًا، ودفع الدول إلى إجراء تحقيقات وأبحاث علمية وعسكرية شاملة للكشف عن سبب ارتباط الرواية بما حدث في الواقع، إلا أن ذلك لم يزد الأمر إلا غموضًا. وقد تشابه اسم السفينة الحقيقية "تيتانيك" مع اسم سفينة مورجان "تيتان"، وهو ما زاد من التشابه بين الرواية والحادثة الحقيقية. وفيما يلي بعض من أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ. 

 

أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

 

1-غواصة لوسيتانيا 

 

 في عام 1915، غرقت الغواصة الألمانية "أو-20" الغواصة البريطانية "لوسيتانيا" أثناء رحلتها من نيويورك إلى ليفربول، مما أسفر عن مقتل 1198 شخصًا.

 

2- غواصة كوريا الجنوبية 

 

 في عام 2014، غرقت غواصة كورية جنوبية تدعى "سيوول"، مما أسفر عن مقتل 304 شخصًا.

 

3-غواصة الأرجنتين 

 

 في عام 2017، فقدت الأرجنتين غواصة تدعى "أرا سان خوان"، والتي كان على متنها 44 شخصًا، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

 

4- غواصة اليابان 

 

 في عام 2000، غرقت غواصة يابانية تدعى "كوريوشيو" بعد اصطدامها بصخرة، ولم ينجُ منها سوى شخص واحد من طاقمها البالغ عدده 104 أفراد.

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5- غواصة الاتحاد السوفيتي 

 

في عام 1986، انفجرت غواصة الاتحاد السوفيتي "تشيرنوموريتس" أثناء محاولتها إطلاق صواريخ بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا، ولقي جميع أفراد طاقمها المئة وثلاثة أشخاص حتفهم.

 

6- غواصة الولايات المتحدة الأمريكية "تريسي" 

 

 في عام 1942، غرقت هذه الغواصة خلال مهمة عسكرية، ولم ينجُ منها سوى ثمانية أشخاص من طاقمها الـ 76.

 

7- غواصة الاتحاد السوفيتي كورسك

 

 في عام 2000، انفجرت هذه الغواصة النووية الروسية، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الـ 118 شخصًا.

 

8- غواصة الاتحاد السوفيتي "كومسوموليتس" 

 

 في عام 1989، غرقت هذه الغواصة النووية الروسية في المحيط الأطلسي، ولقي جميع أفراد طاقمها الـ 42 شخصًا حتفهم.

 

9- غواصة "أوريون" البريطانية 

 

 في عام 2000، تعرضت هذه الغواصة لحادثة خلال تجربة تحت الماء، ولم ينجُ منها سوى شخص واحد من طاقمها البالغ عدده 116 أفراد.

 

10- الغواصة تيتان

 

انطلقت الغواصة "تيتان"، التي تشغلها شركة "أوشن جيت" إكسبيديشنز ومقرها الولايات المتحدة، في رحلة مدتها ساعتان، خلال الشهر الماضي من عام 2023 لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة فيما كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة ساعتين فقط إلى موقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم تيتانيك، حيث يعتقد أن الغواصة تيتان قد انفجرت في نهاية الأمر نتيجة الضغط الشديد.

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