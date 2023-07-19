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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 50 دولة.. جمال عبد الناصر في معرض كاريكاتير بالبيت الروسي

صدى البلد

احتفالًا بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو، وقائدها جمال عبد الناصر، ينظم البيت الروسي بالقاهرة احتفالية ومعرض بعنوان "ناصر حبيب الملايين" بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع "لمؤسسة عبدالله الصاوي" للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ومدونة نفرتيتي، وذلك بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة في تمام السابعة مساء غدًا الخميس 20 يوليو الجاري.
 

تراث الكاريكاتير 

 

ناصر حبيب الملايين

وأشار الفنان عمر صديق، قوميسير المعرض، أن المعرض هو نتاج مسابقة دولية كبرى في مجال البورتريه الكاريكاتيري، عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أطلقتها مدونة نفرتيتي، بالتعاون مع موقع الكاريكاتير السوري، في شهر مايو الماضي، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه جمال عبد الناصر، نصير الفقراء وحبيب الملايين.


وتابع صديق شارك في المسابقة أكثر من 150 رساما، من أكثر من 50 دولة، ويضم المعرض أكثر من 100 بورتريه كاريكاتيري، للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بريشة مجموعة من أهم وأشهر رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب والأجانب.

 


وصرح الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بأن المشروع يشارك في المعرض بمجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية النادرة لعبدالناصر، بريشة عدد من رواد فن الكاريكاتير المصري منهم على سبيل المثال لا الحصر صاروخان، طوغان، بهجوري، بهجت عثمان، رجائي ونيس، وما يميز تلك الرسوم أن غالبيتها رسمت في حياة  جمال عبد الناصر، وتعرض في هذا المعرض لأول مرة.
 

ومن جانبه أشار مرد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن الرئيس عبدالناصر شخصية أسطورية كان له الفضل في بناء اساس قوي للعلاقات المصرية الروسية حيث تم تنفيذ العديد من الإنجازات وهو ما تواصله روسيا اليوم مع القيادة السياسية المصرية حاليًا.

 
وأضاف جاتين إننا اعتدنا في البيت الروسي على تنظيم العديد من الأنشطة حول هذه الشخصية التاريخية جمال عبد الناصر.

جمال عبد الناصر ثوره 23 يوليو البيت الروسي بالقاهرة ناصر حبيب الملايين تراث الكاريكاتير المصري صاروخان

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