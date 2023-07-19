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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات من التراث على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

صدى البلد

شهدت مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية تحت عنوان "حكايات من التراث السكندري"، اليوم الأربعاء، للكاتبة الصحفية أمل الجيار؛ مدير تحرير جريدة الأهرام ومدير مكتب الإسكندرية، قدمتها منى حلمي، وذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر.

نشأة مدينة الإسكندرية 

وتحدثت "الجيار" عن مدينة الإسكندرية بداية من نشأتها على يد الإسكندر الأكبر مرورًا بالحقب الزمنية المختلفة، والجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في المدينة والتأثير التي أحدثته بها والذي ظهر جليًا على طراز المباني التي أصبحت فيما بعد ضمن مجلد التراث، وعن ضرب الإسكندرية عام ١٨٨٢ والتغيرات التى طرأت على المدينة بعدها.

وأشارت "الجيار" إلى أهم الشخصيات التي عاشت في المدينة، ومن بينهم،ىالأمير عمر طوسون وفنان الشعب سيد درويش والشاعر بيرم التونسي والشاعر اليوناني كفافيس وغيرهما من المبدعين، كما تحدثت عن سبب تسمية المناطق ومحطات الترام.


وعرضت "الجيار" مجموعة من الصور النادرة عن المدينة، التي جمعتها على مدار عملها الصحفي، تكشف التغيرات الكبيرة التي شهدتها خلال الحقب الزمنية المختلفة، وبداية تشغيل الترام، الذي يعد واحدًا من أهم وسيلة نقل في المدينة حتى الآن.

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