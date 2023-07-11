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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور رواية «بكرة صوف زرقاء» للكاتبة منى يونس

صدى البلد

أعلنت دار نشر عصير الكتب عن صدور رواية «بكرة صوف زرقاء» للكاتبة والروائية منى يونس.

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حكايات متشابكة

 

وقد جاء في الإعلان عن صدور الرواية: حكايات حُب مُتشابكة الخيوط، تتنقَّل خلالها طاقات الحُب المُنير، حيث خُلِقت المرأة من ضِلعِ رَجُلها، فإليه تنتمي، وإليها يَحِن، حتى يجتمعا وإن تفرَّقت الدروب.

يقف البحر شاهدًا على تلك الحكايا، ويُبقيها بأمان ذاكرته السَّرمديَّة، مُحتفظًا بأحلام وخُطى العُشَّاق على مر الزمن، وإنْ محتْها الرمال.

ما بين حكاية وأخرى، تتسلل بَكرة صُوف زَرقاء، وتتدحرج بخفتها عبر ثنايا الأزمان، لتغزل سِرَّها الغامض، وهِباتها غير المُكتملة، وحين تتسارع الأحداث، لن يسعنا إلا أن نتأمل صَنيعها.

فما الحُبُّ إلا عجيبة من العجائب، الحُبُّ مُباركة وصلاة ودوام.

بكرة صوف زرقاء منى يونس دار نشر عصير الكتب رواية بكرة صوف زرقاء الكاتبة منى يونس

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