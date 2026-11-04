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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء 1391 عملية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق في 10 أشهر

مستشفى العيون
مستشفى العيون
محمد الطحاوي

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن مستشفى طب وجراحة العيون بالشرقية شهد تطور ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية والعمليات الجراحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء ١٣٩١ عملية جراحية متنوعة، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر ٢٠٢٦، عقب الانتهاء من مشروع المبنى الجديد للمستشفى وبدء التشغيل التجريبي له، بما ساهم في دعم الطاقة الاستيعابية للمستشفى والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، وإجراء المزيد من العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة وذات المهارة.

واضاف أنه يأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات، والتوسع في إجراء العمليات الجراحية المتقدمة وذات المهارة، وتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور عمرو إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أن تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمستشفى طب وجراحة العيون بالشرقية، يمثل خطوة هامة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرضى العيون، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للمبنى الجديد ساهم في دعم قدرات المستشفى والتوسع في إجراء مختلف جراحات العيون الدقيقة، مشيداً بجهود الأطقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، وحرصهم على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية والتوسع في التخصصات الطبية الدقيقة.

وأشار الي أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بمستشفى طب وجراحة العيون والبالغ عددها ١٣٩١ عملية جراحية، تنوعت ما بين ٤٦٨ عملية صغرى، و٣٢٣ عملية متوسطة، و١٤٢ عملية كبرى، بالإضافة إلى ٤٥٠ عملية ذات مهارة، و٨ عمليات متقدمة، من بينها جراحات لعلاج انفصال الشبكية واستئصال الجسم الزجاجي للمرة الأولى بالمستشفى، وهو ما يدل على التطور الذي تشهده المستشفى في مستوى الخدمات الطبية وخاصة الجراحية، وقدرتها على التعامل مع الحالات التي تتطلب مهارات طبية.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد حسين مدير مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة والعاملين بالمستشفى، تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل، وما يبذلونه من جهود مستمرة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.

وزارة الصحة بالشرقية طب وجراحة العيون المقدمة للمرضى والمواطنين

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