قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور الشرع.. السعودية توقع اتفاقيات تعاون واسعة مع سوريا
رواتب تصل 40 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية
15 دقيقة داخل بيارة صرف صحي.. إنقاذ طفلة بطوخ ونقلها للعناية المركزة
ترامب: نمتلك حق الفيتو إذا لم ترق لنا تحركات الديمقراطيين
موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف .. مكتوبة وكاملة
إصابة 3 أشخاص في أعمال عنف وقعت في حرم جامعة أثينا
باحث في شئون الجماعات الإسلامية: الإخوان تستهدف خلق فجوة بين المواطن والدولة عبر الشائعات
بدون أعباء اقتراض.. مصر تؤمّن منحة دولية بـ 14 مليون دولار لتطوير 3 مطارات
بريطانيا تحذر أمام الأمم المتحدة من تصاعد تهديدات التضليل الإعلامي
انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ميسيسيبي تشتعل.. والمرشح الديمقراطي يتمسك بالفوز
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدًا.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية
ترامب يدرس إقالة وزير الحرب الأمريكي.. خلافات داخل البيت الأبيض وضغوط من الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى منوف العام والمدير الإداري و16 من العاملين للتحقيق

مرور مفاجأ مستشفى منوف
مرور مفاجأ مستشفى منوف

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مدير مستشفي منوف العام والمدير الإداري و 10 أطباء  و2 فنيين و4 من اطقم التمريض للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي ، جاء ذلك وفقاً لتقرير إدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بشأن المرور المفاجئ أمس الثلاثاء .

حيث كشف التقرير ضعف الإشراف الإداري وعدم تنظيم سير العمل وتزاحم المرضي وعدم تقديم خدمة صحية لائقة وإحكام الرقابة علي منظومة النظافة بالمستشفي وعدم مراعاة عوامل الأمن والسلامة وكذا عدم الإلتزام بساعات العمل بالمخالفة اللوائح والقوانين .

وشدد محافظ المنوفية بضرورة بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة علي المستشفيات، فضلاً عن متابعة ألية منظومة العمل والالتزام بساعات العمل وفقاً لقواعد المنظمة للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة ، مؤكداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي ، ومشيراً إلي أن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع. 

المنوفية محافظة المنوفية إحالة مستشفى منوف مدير المستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

عداد الكهرباء القديم

ادفع مقدما.. خدمة جديدة للعدادات الكهرباء القديمة

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

حسام حسن

الأعلى للإعلام يمنع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل لأجل غير مسمى

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

ترشيحاتنا

موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4-11-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4-11-2026

هاري كين

هاري كين يعرض التنازل عن جائزة الكرة الذهبية مقابل شرط وحيد.. ما هو؟

بالصور

نرمين الفقى تستعرض أنوثتها وقوامها الممشوق فى أخر ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض انوثتها و قوامها الممشوق فى اخر ظهور لها
نرمين الفقى تستعرض انوثتها و قوامها الممشوق فى اخر ظهور لها
نرمين الفقى تستعرض انوثتها و قوامها الممشوق فى اخر ظهور لها

الباذنجان مش مجرد أكلة شعبية.. 10 فوائد صحية تدعم القلب والهضم وتحمي الخلايا

الباذنجان مش مجرد أكلة شعبية.. 10 فوائد صحية تدعم القلب والهضم وتحمي الخلايا
الباذنجان مش مجرد أكلة شعبية.. 10 فوائد صحية تدعم القلب والهضم وتحمي الخلايا
الباذنجان مش مجرد أكلة شعبية.. 10 فوائد صحية تدعم القلب والهضم وتحمي الخلايا

اوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم

أوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم
أوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم
أوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم

عودة الغايب.. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا بمدينة جدة غدا

فضل شاكر
فضل شاكر
فضل شاكر

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

هبة النمر

هبة النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد