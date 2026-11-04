محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى منوف العام والمدير الإداري و16 من العاملين للتحقيق

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مدير مستشفي منوف العام والمدير الإداري و 10 أطباء و2 فنيين و4 من اطقم التمريض للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي ، جاء ذلك وفقاً لتقرير إدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بشأن المرور المفاجئ أمس الثلاثاء .

حيث كشف التقرير ضعف الإشراف الإداري وعدم تنظيم سير العمل وتزاحم المرضي وعدم تقديم خدمة صحية لائقة وإحكام الرقابة علي منظومة النظافة بالمستشفي وعدم مراعاة عوامل الأمن والسلامة وكذا عدم الإلتزام بساعات العمل بالمخالفة اللوائح والقوانين .

وشدد محافظ المنوفية بضرورة بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة علي المستشفيات، فضلاً عن متابعة ألية منظومة العمل والالتزام بساعات العمل وفقاً لقواعد المنظمة للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة ، مؤكداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي ، ومشيراً إلي أن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع.