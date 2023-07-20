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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نافس هرم خوفو..

بعد شائعة تساقط حجارته .. 8 معلومات مجهولة عن أهرامات الملك سنفرو|رقم 3 ستبهرك

صدى البلد

خلال الأيام الماضية شغل الرأي العام في مصر بحديث هو هرم الملك سنفرو المعروف باسم الهرم “المنحني” بعدما تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت لتساقط حجارة الهرم، وهو الأمر الذي تم نفيه رسمياً من خلال بيان رسمي أصدرته وزارة الآثار في مصر. 

ويعتبر التراث الثقافي والتاريخي لمصر واحدًا من أهم الثروات العالمية، حيث تتميز مصر بالعديد من الأهرامات التاريخية الشهيرة التي تعكس إنجازات الحضارة المصرية القديمة. ومن بين هذه الأهرامات، تألق الملك سنفرو الذي استطاع بمفرده بناء أربعة أهرامات رائعة تنافس أهرامات الجيزة الثلاثة التي بناها الملك خوفو.

كما يعتبر الملك سنفرو واحدًا من أعظم البنائين المصريين على مر التاريخ، حيث بنى أربعة أهرامات تشمل هرم "سيلا" بالفيوم، وهرم "ميدوم" وهرم "المنحني" وهرم "الأحمر". 

وقد قام الملك سنفرو ببناء هذه الأهرامات باستخدام تقنيات جديدة في البناء والهندسة، مما يعكس مدى تطور الحضارة المصرية القديمة في هذا المجال.

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8 معلومات مجهولة عن أهرامات الملك سنفرو 

 

1- الملك سنفرو استطاع بمفرده بناء أربعة أهرامات رائعة تنافس أهرامات الجيزة الثلاثة التي بناها الملك خوفو.

 

2- تتضمن أهرامات الملك سنفرو هرم "سيلا" وهرم "ميدوم" وهرم "المنحني" وهرم "الأحمر".

 

3- الهرم "سيلا" يقع بالقرب من قصر الفرعون سنفرو وقد بناه الملك شخصيًا.

 

4- الهرم "ميدوم" كان أول بناء يقيمه الملك سنفرو بعد اعتلائه العرش في مصر.

 

5- الهرم "المنحني" يتميز بميلانه البالغ 7 درجات عند القمة، ويعتبر مرحلة مهمة في تطور الأهرامات المصرية.

 

6- الهرم "الأحمر" يعتبر أحد أكبر الأهرامات في مصر، ويتميز باللون الأحمر الذي يغطيه.

 

7- أهرامات الملك سنفرو تعتبر إنجازًا هندسيًا رائعًا حيث استخدمت تقنيات جديدة في البناء والهندسة.

 

8- تعد أهرامات الملك سنفرو جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والتاريخي العظيم لمصر وتستمر في لفت انتباه العالم إلى الإنجازات العظيمة التي حققها المصريون القدماء.

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