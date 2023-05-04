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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقدم وأغرب أهرامات مصر.. معلومات لا تعرفها عن هرم سنفرو المنحني

هرم سنفرو المنحني
هرم سنفرو المنحني

يوجد بمصر ما يزيد عن 100 هرم، وتم بنائهم في مختلف العهود، ومن بين هذه الأهرامات هرم سنفرو المائل أو الهرم المنحني، وهو أحد أهرامات مصر وواحد من  ثلاثة أهرامات قام ببنائها الملك سنفرو.

سبب تسمية الهرم المائل بهذا الاسم

وسمي بالهرم المائل، بسبب البدء في بناء الهرم ليصعد بزاوية 58 درجة، وعندما وصل بناء الهرم إلى نصف ارتفاعه تقريبا، تقرر بناء الجزء العلوي بزاوية 43 درجة بسبب الحمل الزائد في الأحجار، ما أدى إلى عدم الاستقرار، وتوصل سنفرو ومهندسوه إلى بناء هرما كاملا بتقنية جديدة في بلدة دهشور في محافظة الجيزة بجواره يسمى الهرم الأحمر.

بناء الهرم المائل استغرق 14 سنة

كما استغرق العمل في بناء الهرم المائل 14 سنة، ولم يعجب الملك سنفرو، فقرر بناء الهرم الأحمر طبقا للخبرة التي تعلمها مهندسوه عند بناء الهرم المائل، فاختار المكان لهرمه الذي يدفن فيه على بعد نحو 2 كيلومتر من شمال الهرم المائل في بلدة دهشور.

وتم بناء الهرم المائل من الحجارة بزوايا مائلة بالنسبة للأرض تقدر بنحو 58 درجة، وبسبب إقامة البناء بهذا الشكل، بدأ البناء يغوص بسبب الأحمال الحجرية، علاوة على أن الزواية الكبيرة تتسبب في ارتفاع كبير حاد للهرم تـُصعب العمل من أجل تكملته وبناء الجزء العلوي منه.

ومن أجل تدارك هذه المشكلة قام المهندسون ببناء جدران تدعيمية جعلت زاية الميل 55 درجة للبناء الذي لم يكتمل بعد، ثم أكملوا البناء بزاوية منحنية قدرها 43 درجة مما جعله يطلق عليه الهرم المنحني.

وضع طوابق أفقية من الحجارة لبناء الهرم

وأكتشفت تقنية بناء الأهرامات الكاملة عن طريق وضع طوابق أفقية من الحجارة، كل طبقة مربعة من الحجارة يعلوها طبقة أقل في المساحة على أن تكون زاوية الميل 52 درجة، بدلا من البناء بزاوية 55 أو 43 درجة كما كان في حالة الهرم المنحني، واصبح هذا الشكل هو الشكل الكامل للهرم كما نعرفه اليوم.
وقام سنفرو باستغلال التقنية الجديدة ببناء هرمه العملاق وأطلق عليه اسم «الهرم الشمالي» ونسميه اليوم الهرم الأحمر، ويقع الهرم الأحمر على بعد نحو 1,8 كيلومتر شمال الهرم المنحني بدهشور. وبناءاً علي تقنية بناء هرم سنفرو الأحمر بنيت الأهرامات بالجيزة، وقام خوفو ابن سنفرو ببناء الهرم الأكبر على هضبة الجيزة ووصل ارتفاعه إلى 157 متر، ثم تبعه ابنه خفرع وبنى هرمه بجانب هرم والده وكان اقل ارتفاعا منه، ثم جاء ابنه منقرع وبنى الهرم الثالث (الصغير)، والثلاثة أهرامات موجودة في الجيزة، وكانت تلك الأهرامات مقابر لهم.

ارتفاع الهرم المنحني 101 متر 

الهرم المنحني بناه الملك سنفرو عام ٢٦٠٠ قبل الميلاد، وارتفاعه حوالي ١٠١ متر، وقاعدته حوالي ١٨٨متر، وله مدخلين، مدخل من الناحية الشمالية على إرتفاع ١٢ متر تؤدي إلي ممر هابط بطول ٧٩متر وصالة عرضية ومنها إلى ممر غير منتظم، وفي الجهة اليسرى من الهرم توجد غرفة الدفن التي وجد بها بقايا دعامات من خشب الأرز.

وخلال عام ١٩٥١م أكتشف عالم الآثار الدكتور أحمد فخري مدخل آخر للهرم في الناحية الغربية أثناء القيام بتنضيف الممرات بالهرم، كما تم الكشف عن اسم الملك سنفرو مكتوب أكثر من مرة على الكتل الحجرية للهرم.

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