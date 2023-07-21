بها غرفة سرية.. 10 حقائق غير معروفة عن أهرامات الجيزة|رقم 3 ستبهرك

يعد لغز أهرامات الجيزة هو واحد من أكثر الألغاز القديمة والمثيرة للجدل في التاريخ البشري. فقد تساءل العلماء والمؤرخون عن كيفية بناء هذه الأهرامات الضخمة بدون استخدام الآلات الميكانيكية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، وكيف تمكن القدماء المصريون من نقل الحجارة الثقيلة ورصها بدقة عالية لبناء هذه الأهرامات.

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من النظريات المختلفة حول كيفية بناء أهرامات الجيزة، إلا أنه لا يزال اللغز قائمًا حتى يومنا هذا، ويثير الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول ذكاء ومهارة القدماء المصريين في بناء هذه الهياكل العملاقة.

وقد أثار هذا اللغز اهتمام العديد من العلماء والمهتمين بالآثار والتاريخ، الذين عملوا على دراسة الهياكل والمواقع الأثرية المحيطة بها، وتحليل الأدوات والتقنيات التي استخدمت في بناء الأهرامات، وكذلك دراسة النظريات المختلفة التي تحاول تفسير سر بناء أهرامات الجيزة.

أهرامات الجيزة

10 حقائق غير معروفة عن أهرامات الجيزة

1- كانت الأهرامات مغطاة بغلاف أبيض من الحجر الجيري جعلها تلمع مثل الماس في الشمس.

2- كان الهرم الأكبر في الجيزة أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم لأكثر من 3800 عام.

3- تم بناء الأهرامات باستخدام نظام منحدرات وبكرات وليس باستخدام عبيد.



4- تصطف الأهرامات مع النجوم ، وتحديداً كوكبة الجبار.

5- تتكون الأهرامات من ملايين الكتل، يبلغ وزن كل منها 2.5 طن في المتوسط.

6- تم بناء الأهرامات على مدى 20-30 سنة.



7- تم استخدام الأهرامات كمراصد فلكية



8- لا تزال الأهرامات لغزا بالنسبة لنا اليوم ، لأننا لا نعرف بالضبط كيف تم بناؤها.



9- الأهرامات هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم.



10- الهرم الأكبر في الجيزة به غرفة سرية لم يتم فتحها من قبل.

