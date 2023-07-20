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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إحسان عبد القدوس.. «معارك الحب والسياسة» بمكتبة الإسكندرية

صدى البلد

شهدت اليوم مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية عن الكاتب إحسان عبد القدوس بعنوان  إحسان عبد القدوس.. معارك الحب والسياسة " ألقتها الكاتبة الصحفية زينب عبد الرازق؛ رئيس تحرير مجلة ديوان الأهرام، وأدارتها الكاتبة الصحفية زينب عفيفي؛ وقد جاء ذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر. 

 

أعمال سينمائية


وعبرت الكاتبة زينب عفيفي عن سعادتها بتقديم ندوة عن إحسان عبد القدوس موضحة أنه من أوائل الروائيين الذين بدأت بهم قراءاتها الصحفية والإبداعية، فلا زالت رواياته التي شكلت وجدان أجيال وأعماله التي تحولت الى أفلام سنيمائية نشاهدها بكل الشغف والحب وكأنها مكتوبة في زمننا الحالي.

 


وأشارت أن كتاب إحسان عبد القدوس تناول مسيرته منذ نشأته فجده كان السيد رضوان خريج الأزهر الشريف وكان رئيسًا للمحاكم الشرعية ووالدته كانت الفنانة والممثلة والصحفية "روزاليوسف" والتي كانت لها صولات وجولات في عالم الصحافة ووالده كان الممثل محمد عبد القدوس ولعب أدوارًا كثيرة منها على سبيل المثال فيلم "انا حرة" ولذلك كان من أسرة فنية لها باع طويل وجد متدين جدا. 

 

تراث احسان عبد القدوس 


وتحدثت الأستاذة زينب عبد الرازق؛ عن الدوافع التي جعلتها تكتب هذا الكتاب "إحسان عبد القدوس.. معارك الحب والسياسة" فقد نشأت الفكرة عام 2018 "أثناء رئاستها" لتحرير مجلة ديوان الأهرام عندما لفت إنتباهي مئوية إحسان عبد القدوس مع ثورة 1919 فقررت أن أكتب عنه خاصة وأنا من الجيل الذي تربى على كتاباته ورواياته مضيفة بأنه ليس كاتب رواية ولكنه كاتب سياسي من طراز رفيع فقررت عمل ملف كامل عنه.
وأشارت لقد استعنت بكل الكتب التي تتكلم عن إحسان عبد القدوس وأيضًا أرشيف الأهرام ولكن الإستعانة الكبرى كانت من أسرة الراحل إحسان عبد القدوس فقد زودني الأخوين أحمد ومحمد عبد القدوس بكل ما يتعلق بوالدهما مشيرة إلى أن أسرة إحسان عبد القدوس من الأسر القليلة التي تحافظ على تراث الأب فهم حافظوا على كل صورة وكل وثيقة وكل جرنال حتى القصاصات والجوابات فكانت كنز حقيقي بالنسبة لي.

 


وأشارت أنه تربى في بيت جده وكان يحفظ القرآن الكريم ويتعلم الصلاة في مواعيدها وكانت هناك قواعد دينية وعلى النقيض كان عندما يزور والدته في صالونها الثقافي استطاع أن يشهد على عدة أحداث داخل تلك الصالونات مثل الشعر والثقافة والمسرح والسياسة وكل ما يتعلق بمحاربة الإنجليز ولذلك نجد أن هذا الخليط بين البيئتين المتناقضتين جعلوا بداخله نسيج لشخصية محبة للحياة ومتفتحة ومتصالحة مع الذات الأمر الذي انعكس على شخصيته فيما بعد واعطاه الثبات وجعله يحب الحياة والمرأة. 

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سلاح الشعب


وأكدت أن تلك الأمور أعطته الثقة وجعلت حياته لها معنى من خلال القلم بأن يكتب عن الحرية وعن مكاشفة الحقيقة والديمقراطية والتي هي سلاح الشعب فقد كان يكتب للناس ومعاناتهم وكيف أنهم يستحقون حياة كريمة مما عرضه لاغتيالات وتهديدات كثيرة فقد تم اعتقاله في عهد الملك فاروق وفي أثناء ثورة 23يوليو رغم صداقته الشديدة بالرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" وأيضًا تعرض للرفد من الأهرام أثناء فترة حكم الرئيس أنور السادات.

 


وأوضح المهندس أحمد عبد القدوس نجل الراحل إحسان عبد القدوس في مداخلة من خلال برنامج "زوم" بأن والده كان لديه إيمان تام بأفكاره ومبادئه وذلك ما تعلمته منه أنا وشقيقي محمد عبد القدوس "العناد في المبدأ" وأن قيمة الإنسان في نفسه بأخلاقه ومبادئه الأمر الذي نحاول أن ننقله لأحفاده فقد ترك لنا تراثًا عبارة سيرة طيبة.

 


وأضاف أنه يحب لوالده رواية بعنوان "ثقوب في الثوب الأسود" لأن بها تحليل نفسي عميق جدًا فعندما زار أفريقيا كتب هناك عن مجموعة من المهاجرين اللبنانيين فهو كان مستمع جيد جدًا ولأن كتابات والدي كلها من نسج الواقع فقد كان يحب أن يجلس مع الناس وينصت لهم ولحكاياتهم ومن ثم يحصل على التوليفة المناسبة للإنشاء الرواية الواقعية المناسبة.

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