18 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للجولف كروكيه 2026 بالقاهرة

تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم للجولف كروكيه 2026، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر بالقاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال اللعبة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات التأهيلية خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية، على ملاعب نادي سبورتنج ونادي سموحة، لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الرئيسية للبطولة.

تضم قائمة الدول المشاركة في الحدث العالمي 18 دولة وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، نيوزيلندا، إسبانيا، جنوب أفريقيا، أستراليا، كندا، أيرلندا، السويد، ألمانيا، اسكتلندا، هونج كونج، التشيك، لاتفيا، المكسيك، بلجيكا، تشيلي، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتستضيف القاهرة منافسات البطولة على ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بنادي الجزيرة، إلى جانب أندية الصيد، وهليوبوليس الشروق، والزهور، ومدينة نصر، والشمس، وهليوبوليس، والزمالك.