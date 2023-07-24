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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مفاجأة|أفضل 6 أماكن سياحية داخل مصر.. رقم 4 ستبهرك

صدى البلد

تعتبر مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، حيث تجذب الملايين من الزوار سنويًا، وتعتبر مصر مكانًا فريدًا للسياحة، حيث يجتمع التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي في هذا البلد الرائع.

يحتوي موقع مصر على العديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل الأهرامات وأبو الهول ومعبد الكرنك ومعبد أبو سمبل والكثير من المواقع الأثرية الأخرى التي تأخذ الزائرين في رحلة عبر التاريخ الفرعوني والإسلامي والمسيحي.

وبجانب المعالم الأثرية، يمتلك موقع مصر أيضًا شواطئ جميلة ومنتجعات سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالغوص والغطس وركوب الأمواج والكثير من الأنشطة المائية الأخرى.

وتتميز مصر أيضًا بالثقافة الغنية والتنوع الذي يجمع بين العناصر العربية والإفريقية والإسلامية والفرعونية، ويمكن للزوار تجربة العديد من العادات والتقاليد المصرية الفريدة.

 

أفضل 6 أماكن سياحية داخل مصر

 

1- الأهرامات وأبو الهول في الجيزة
 

 تعتبر الأهرامات من أكثر الأماكن السياحية الشهيرة في مصر والتي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وتقع على بعد بضعة كيلومترات من وسط القاهرة.

 

2- معبد الكرنك والأقصر في الأقصر

 

 يُعتبر كلا من معبد الكرنك والأقصر من أهم الأماكن السياحية في مصر، وهو معبد ضخم بمساحة واسعة ويضم العديد من الآثار الفرعونية المميزة.

 

3- وادي الملوك

 

 يعتبر وادي الملوك من أهم الأماكن السياحية في مصر، وهو مكان مهم جدًا في الحضارة المصرية القديمة، حيث اكتشفت هناك العديد من المقابر الفرعونية الفريدة.

 

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4- مدينة الغردقة

 

 تعتبر مدينة الغردقة من أشهر المدن السياحية في مصر، وتتميز بشواطئها الجميلة والمنتجعات الفاخرة.

 

 

5- مدينة شرم الشيخ

 

 تعتبر مدينة شرم الشيخ من أشهر المدن السياحية في مصر، وتتميز بشواطئها البيضاء النقية والمنتجعات الفاخرة.

 

6-  مدينة العلمين الجديدة

 

العلمين الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع في مصر حيث تقع في محافظة مطروح، حيث متوقع أن تجذب خلال السنوات المقبلة ملايين من الزوار من مختلف أنحاء العالم. 

مصر ابو الهول معبد الكرنك البحر الأحمر الفرعونى

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