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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تحدث للمرة الأولى.. زاهي حواس: يجب أن يتقبل جمهور النادي الأهلي الهزيمة

صدى البلد

قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس يجب أن يتقبل جمهور النادي الأهلي الهزيمة الأخيرة التي تلقاها النادي من فريق بيراميدز خلال مباراته الأخيرة التي أقيمت بالدوري المصري، والتي خسرها النادي الأهلي بنتيجة 3 - صفر، لتصبح هي الهزيمة الأولى للنادي خلال الدوري العام هذا الموسم. 

 

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تقبل هزيمة الأهلي

 

وأضاف وزير الآثار المصري السابق خلال مداخلة هاتفية منذ قليل مع الإعلامي عمرو أديب: أنا تقبلت هزيمة النادي الأهلي بنتيجة 3 صفر. 

 

وأكمل حديثه مازحًا: الزمالك أيضًا خسر من النادي الأهلي بنتيجة 4-1 منذ أيام قليلة. 

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حالة جدل

 

الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز شهدت مشادة كبيرة بين لاعب الأهلي حسين الشحات، واللاعب المغربي الشيبي، حيث تلقى اللاعب المغربي صفعة من حسين الشحات عقب اللقاء، وهو الأمر الذي أدى لحالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. 

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