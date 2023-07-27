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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

موجة حارة
موجة حارة

تعتبر حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية أبرز ما يبحث عنه الملايين خاصة طقس بخصوص الساعات المقبلة، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد الأيام الحالية، لتصل 46 درجة على جنوب الصعيد للمحسوسة، و43 على القاهرة المحسوسة.

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43 درجة مئوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، تكون الساعات المقبلة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء؛ حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في الظل أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 43 درجة مئوية، وجنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 45 درجة مئوية.

موجة حارة

تحذير عاجل 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا، مع ضرورة تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة. 

حالة الطقس اليوم على القاهرة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

الأرصاد 

شبورة مائية

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج 

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أعلنت هيئة الأرصاد أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 متر و1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 40 27
العاصمة الإدارية 40 26
6 اكتوبر 41 26
بنهــــا 40 27
دمنهور 39 26
وادى النطرون 41 26
كفر الشيخ 39 25
المنصورة 39 26
الزقازيق 41 27
شبين الكوم 40 27
طنطا 39 26
دمياط 36 26
بورسعيد 36 27
الإسماعيلية 41 26
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 26
رأس سدر 41 27
نخل 41 20
كاترين 37 19
الطور 40 26
طابا 39 26
شرم الشيخ 40 29
الاسكندرية 35 25
العلمين الجديدة 35 26
مطروح 33 25
السلوم 35 24
سيوة 42 24
رأس غارب 42 30
الغردقة 42 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 41 29
شلاتين 41 30
حلايب 38 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 40 26
بني سويف 41 26
المنيا 41 24
أسيوط 42 26
سوهاج 43 27
قنا 44 30
الأقصر 45 28
أسوان 44 29
الوادى الجديد 45 24
أبوسمبل 44 30
 

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