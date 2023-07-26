الكل يطمن| رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا، من يوم السبت المقبل، معلقة “الكل يطمن” .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن درجات الحرارة ستصل لـ 35 درجة، وأن هذه الانخفاضات سيشعر بها الجميع.

ولفتت إلى أن نسبة الرطوبة في هذه الفترة مرتفعة، وأن درجة الحرارة وغدًا وبعد غد ستسجل 39 درجة، وأن الرطوبة تصل لـ 90% و 85%.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو، موضحة أن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على مصر.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ، أنّ منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض معه كتل هوائية معظمها قادمة على البحر المتوسط، وهي كتل شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو والتي تتجاوز أحيانا 95% على السواحل الشمالية وتصل إلى 90% على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في طبقات الجو العليا يوجد امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.



وأشارت، إلى أن موجة ارتفاع الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع، كما أن العظمى على القاهرة الكبرى المتوقعة في الظل ستكون 39 درجة مئوية، والمحسوسة ستكون 42 أو 43 درجة مئوية، وبالتالي، فإن طقس الحرارة سيكون شديد الحرارة رطب على أغلب المناطق، وبخاصة الداخلية منها والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والأجواء حارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط نهارا.



