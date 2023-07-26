الأرصاد تحذر: الحرارة تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 يوليو، ويتوقع الخبراء أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها على الأنحاء كافة، لتسجل القاهرة 42 درجة مئوية نهارا، فيما تصل في جنوب الصعيد إلى 46 درجة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة، ورطب ليلًا على الأنحاء كافة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

انكسار حدة الموجة الحارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار حدة الموجة الحارة وحدوث انخفاض طفيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي، في حين يتوقع أن يشمل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة جميع الأنحاء ليشمل محافظات جنوب الصعيد.



وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الادارية 39 26

6 اكتوبر 39 27

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 25

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 38 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 26

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 27

نخل 39 20

كاترين 37 19

الطور 36 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 32 23

السلوم 35 24

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 28

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30