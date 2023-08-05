الحرارة تصل إلى 50 درجة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

إنذار اصفر..

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي ، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من غد (الأحد) وحتى نهاية الأسبوع.



وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة عكاظ أمس أن المنطقة الشرقية ستشهد درجة حرارة ما بين 48 - 50 درجة مئوية، فيما ستشهد الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض درجة حرارة تراوح بين 46 - 48 درجة مئوية.

وأطلق المركز اليوم (السبت) «الإنذار الأصفر» على المنطقة الشرقية، في محافظات: الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة، حيث يتوقع أن تتعرض هذه المناطق بموجة حارة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 5 عصرًا.

كان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار الطقس حارًا على أجزاء من شرق المملكة، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خصوصًا على الأجزاء الساحلية منها