في أمسية ثقافية امتزج فيها سحر الحضارة الصينية بدفء العلاقات المصرية الصينية، ألقى الوزير لي شين، مفوض السفارة الصينية بالقاهرة، كلمة رئيسية خلال فعاليات مهرجان «ليلة آنهوي تحت ضوء البدر»، بحضور لفيف من الضيوف والأصدقاء المصريين.

واستهل لي شين كلمته، بالنيابة عن السفارة الصينية والسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بمشاركة الأصدقاء المصريين هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على جمال مقاطعة آنهوي وثرائها الحضاري والإنساني.

البدر.. رمز لمّ الشمل والتلاقي الحضاري

وأوضح مفوض السفارة أن إقامة هذه الفعالية تتزامن مع اليوم الخامس عشر من الشهر في التقويم الصيني التقليدي، وهو الوقت الذي يبلغ فيه القمر ذروة اكتماله وإشراقه، مشيرًا إلى أن البدر يرمز في الثقافة الصينية إلى لمّ الشمل والكمال والوفاق الأسري.

واستشهد ببيت شعري صيني شهير يقول: «يشرق القمر من فوق البحر، ويستمتع به الأصدقاء من كل أرجاء العالم»، مبينًا أن هذه المناسبة تجمع العائلات والأصدقاء لتبادل التمنيات الصادقة بالحياة الطيبة وازدهار العمل. وأضاف أن للقمر مكانة مماثلة في ثقافة التجار العرب في الصحراء، حيث يمثل ضوء القمر الساطع رمزًا للأمل والإرشاد، مؤكدًا أن أبناء الشعبين المصري والصيني يعبرون الجبال والبحار تحت هذا البدر حاملين تطلعات مشتركة نحو حياة أفضل.

مقاطعة آنهوي.. مزيج الأصالة والابتكار

وتناول لي شين المقومات الفريدة لمقاطعة آنهوي، واصفًا إياها بالمنطقة العريقة والغنية بمواردها السياحية، بدءًا من جبالها الشاهقة ومناظرها الريفية الساحرة، وصولًا إلى تراثها الثقافي الممتد بين نهري اليانغتسي وهوايخه وعمارتها التقليدية الأصيلة، فضلًا عن صناعاتها الحديثة المزدهرة وحيويتها الابتكارية. وأعرب عن ثقته بأن هذه الفعالية تمثل نافذة للتعرف على آنهوي، داعيًا الأصدقاء المصريين لزيارتها والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وعمقها الثقافي.

70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية

واختتم مفوض السفارة الصينية كلمته بالإشارة إلى تزامن هذا العام مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، لافتًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر في مطلع سبتمبر الماضي، وما تمثله من أهمية بالغة في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وإرساء التعاون الجماعي مع الدول العربية والأفريقية. وأكد استعداد بلاده للعمل مع مصر لتقريب قلوب الشعبين عبر التواصل الثقافي الوثيق، والسير يدًا بيد لبناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك وكتابة فصول جديدة من التعاون المشترك.