أكد الوزير المفوض بسفارة الصين لدى مصر لي تشين أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي انعكست على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ولعبت دورًا في إرشاد التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية من جهة، والصين والدول الإفريقية من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، مساء اليوم الاثنين، في فعالية "نهر آنهوي في ليلة البدر"، التي نظمتها سفارة الصين بالقاهرة.

وأعرب الوزير المفوض في سفارة الصين بالقاهرة عن استعداد الصين للعمل مع مصر من أجل تعزيز التقارب بين الشعبين المصري والصيني، من خلال توثيق التواصل الثقافي، والمضي قدمًا يدًا بيد في المسيرة الجديدة لبناء مجتمع مصير مشترك بين مصر والصين، وكتابة فصول جديدة من التعاون بين البلدين، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للشعبين.

وأشار إلى أن مقاطعة آنهوي الصينية هي منطقة عريقة ثقافيًا وغنية بالمقومات السياحية، وتتميز بجبالها الشاهقة ومناظرها الريفية الشاعرية وتراثها الثقافي العريق بين نهري اليانغتسي والعمارة التقليدية الأصيلة والأنيقة، فضلًا عن تمتعها بصناعات حديثة مزدهرة وحيوية ابتكارات متدفقة.